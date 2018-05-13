Байкеры открыли мотосезон в Хабаровске
Бруталы на 800 железных конях прокатились до Амурского моста и вернулись в краевой центр.
Бруталы на 800 железных конях прокатились до Амурского моста и вернулись в краевой центр.
Рев мотора, легкое задымление и караван железных коней — так в Хабаровске стартовал мотосезон. На самое брутальное мероприятие собрались байкеры со всех мотоклубов города. Кроме того, на такое событие приехали любители железных коней и из соседних регионов: Благовещенска, Владивостока, Биробиджана, Москвы и
В завершении мероприятия байкеры прокатились до Амурского моста и вернулись обратно.
Как сообщает издание сетевое издание PROkhab.ru, следующее открытие мотосезона состоится в последнюю субботу мая в Ванино.