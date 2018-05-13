Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Сделать деньги
10Историческая встреча лидеров двух Корей
09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Байкеры открыли мотосезон в Хабаровске

Бруталы на 800 железных конях прокатились до Амурского моста и вернулись в краевой центр.

Источник: Комсомольская правда

Рев мотора, легкое задымление и караван железных коней — так в Хабаровске стартовал мотосезон. На самое брутальное мероприятие собрались байкеры со всех мотоклубов города. Кроме того, на такое событие приехали любители железных коней и из соседних регионов: Благовещенска, Владивостока, Биробиджана, Москвы и Санкт-Петербурга. Комсомольчане и жители Амурска также поучаствовали в открытии байкерского сезона. По подсчетам организаторов, всего в караван двухколесных «зверей» вошли около 800 мотоциклов. Часть из них отправилась на «Ерофей», чтобы поучаствовать в конкурсах и насладиться атмосферной живой музыкой. Другая часть прокатилась по достопримечательностям дальневосточной столицы.

В завершении мероприятия байкеры прокатились до Амурского моста и вернулись обратно.

Как сообщает издание сетевое издание PROkhab.ru, следующее открытие мотосезона состоится в последнюю субботу мая в Ванино.

Все новости региона
 Победительница «Евровидения – 2018»: Кто такая Нетта Барзилай
Ирина Шейк в Каннах похвасталась идеальной фигурой в бикини
Захарова привела доказательства лжи Украины в ООН
Стал известен победитель Евровидения-2018
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Напавший на прохожих в Париже был выходцем из Чечни
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь