Байкеры открыли мотосезон в Хабаровске

Рев мотора, легкое задымление и караван железных коней — так в Хабаровске стартовал мотосезон. На самое брутальное мероприятие собрались байкеры со всех мотоклубов города. Кроме того, на такое событие приехали любители железных коней и из соседних регионов: Благовещенска, Владивостока, Биробиджана, Москвы и Санкт-Петербурга. Комсомольчане и жители Амурска также поучаствовали в открытии байкерского сезона. По подсчетам организаторов, всего в караван двухколесных «зверей» вошли около 800 мотоциклов. Часть из них отправилась на «Ерофей», чтобы поучаствовать в конкурсах и насладиться атмосферной живой музыкой. Другая часть прокатилась по достопримечательностям дальневосточной столицы.