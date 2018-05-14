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05:03 (мск), источник: РИА Новости

Последний сезон на даче. Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств

МОСКВА — РИА Новости. С 1 января 2019 года вступает в силу закон, отменяющий такую форму собственности, как дачное хозяйство. Останутся только садовые и огороднические некоммерческие товарищества (СНТ и ОНТ).

Источник: РИА Новости

В чем их отличие и что все это значит для владельцев загородной недвижимости — в материале РИА Новости.

Общее имущество

Самое важное нововведение — с 2019 года всем владельцам загородных участков придется платить взносы на содержание общего имущества наравне с членами некоммерческих товариществ. Раньше индивидуальные дачники, заключавшие договора с товариществами на отдельные услуги, могли отказаться, к примеру, платить за содержание дорог на том основании, что нет личного автомобиля.

Теперь так не получится. Сами договора дачников с товариществами утратят юридическую силу с 2020 года.

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«Индивидуальных владельцев участков, не состоящих в такого рода организациях, теперь обяжут платить взносы наравне с членами сообществ. В случае отказа эти средства будут взиматься через суд», — предупреждает Олег Валенчук, председатель Союза садоводов России.

Размеры взносов закрепляются в уставе каждого садового или огороднического товарищества. Новый закон позволяет владельцам садово-огородной недвижимости самостоятельно определиться с принципом формирования этих взносов: сделать их равными для всех либо использовать прогрессивный метод, по которому сумма взносов варьируется в зависимости от площади участков или расположенных на них зданий.

Эксперты считают, что таким образом удастся решить одну из вечных проблем подобных объединений: когда деньги собирали, например, на лицензирование водяной скважины, а в итоге их пришлось направить на выплату долгов по электричеству, потому что многие владельцы участков приезжают на дачу пару раз в год и только тогда расплачиваются по прошлым счетам. Вода же, как и дорога, им не особо нужна.

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Кстати, упрощение регистрации скважин для обеспечения товарищества водой — один из ключевых моментов нового закона. В частности, добыча подземных вод теперь возможна без проведения геологического изучения недр, государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, а также согласования и утверждения технических проектов на соответствующие работы.

«Любыми скважинами на территории садовых и огороднических товариществ, как для общих, так и для личных нужд, можно будет пользоваться без дополнительных государственных экспертиз и согласований до 1 января 2020 года, — отмечает Олег Валенчук. — Впоследствии разработают упрощенный порядок регистрации. Лицензирование — это дорогостоящая и трудоемкая процедура, и мы убедили правительство в том, что людей нужно от нее освободить».

Но это не означает, что теперь скважины можно бурить где захочется и как захочется. По новому закону для таких работ не требуется предоставлять «доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами». Однако воду следует добывать с соблюдением всех правил охраны подземных водных объектов. В случае нарушений руководителей привлекут к ответственности в соответствии с действующим законом.

Принято единогласно

Окончательное решение о закреплении принципа формирования взносов принимается на общем голосовании владельцев участков. Здесь тоже предусмотрены некоторые изменения. В частности, с 2019 года, вне зависимости от членства в товариществе, владельцы участков на его территории смогут участвовать и голосовать на общих собраниях.

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Решение принимаются только при кворуме в 50% плюс один член товарищества: индивидуальные владельцы участков тут не учитываются. Но на практике обычно достигнуть кворума не получается, так что необходимые решения часто «зависают».

«Новый закон предусматривает возможность собраний в смешанной форме: если нет кворума, что происходит в 95 процентах случаев, проводится заочное голосование», — объясняет заместитель председателя Московского союза садоводов Полина Тришина.

Практически любые изменения в законах влекут необходимость подготовить какие-то документы, чтобы впоследствии не попасть на штрафы. В этом смысле новый 217-ФЗ достаточно мягкий и не требует от владельцев участков каких-то особенных действий. Но некоторые вещи все же лучше проверить.

«Никаких норм, обязывающих владельцев участков срочно что-то сделать, чтобы потом не было проблем, нет, — отмечает Тришина. — И все же убедитесь в том, что все документы, подтверждающие права на земельный участок и капитальные строения, в полном порядке».

Сейчас подтверждением права собственности на участок и расположенные на нем объекты недвижимости является запись в ЕГРН. К сожалению, в ряде регионов России почти половина владельцев участков имеют на руках лишь членскую книжку садового товарищества либо старые свидетельства о предоставлении участка в собственность.

Кто-то сознательно не регистрирует свои садовые и огородные участки по правилам, не желая платить налоги. Кто-то просто не знает о новых требованиях. Однако специалисты рекомендуют решить этот вопрос, чтобы избежать неприятностей в будущем.

«У многих садоводов еще не сделано межевание, и некоторые специально не проводят его, рассчитывая уйти от налогов, — отмечает Олег Валенчук. — Но в конечном итоге сделать это все равно придется, иначе не получится оставить участок в наследство или продать его».

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