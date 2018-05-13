«Ночь музеев — 2018»: во Владивостоке покажут шедевры
К акции присоединились десятки учреждений культуры.
К акции присоединились десятки учреждений культуры.
Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей и гостей Владивостока провести незабываемую ночь в компании с музейными экспонатами. Международная просветительская акция пройдёт «Ночь музеев — 2018» пройдет в ближайшую субботу, 19 мая, с 18 вечера до полуночи.
В картинной галерее мероприятие пройдёт в одиннадцатый раз. Девиз «Ночи музеев — 2018» — «Шедевры из запасников. Искусство всегда рядом!».
Учреждение культуры планирует «расширить привычные горизонты».
Также в мероприятиях «Ночи музеев — 2018» заявились студия исторического танца «Наследие», Приморский драматический театр молодёжи, Шаляпинский клуб во Владивостоке, инструментальная группа «Los Noestros», Общество изучения Амурского края, театральный факультет Дальневосточного института искусств, национальный музыкальный коллектив Республика Саха (Якутия).