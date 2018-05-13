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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ночь музеев — 2018»: во Владивостоке покажут шедевры

К акции присоединились десятки учреждений культуры.

Источник: Комсомольская правда

Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей и гостей Владивостока провести незабываемую ночь в компании с музейными экспонатами. Международная просветительская акция пройдёт «Ночь музеев — 2018» пройдет в ближайшую субботу, 19 мая, с 18 вечера до полуночи.

В картинной галерее мероприятие пройдёт в одиннадцатый раз. Девиз «Ночи музеев — 2018» — «Шедевры из запасников. Искусство всегда рядом!».

Учреждение культуры планирует «расширить привычные горизонты».

Также в мероприятиях «Ночи музеев — 2018» заявились студия исторического танца «Наследие», Приморский драматический театр молодёжи, Шаляпинский клуб во Владивостоке, инструментальная группа «Los Noestros», Общество изучения Амурского края, театральный факультет Дальневосточного института искусств, национальный музыкальный коллектив Республика Саха (Якутия).

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