«Ночь музеев — 2018»: во Владивостоке покажут шедевры

Источник: Комсомольская правда

Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей и гостей Владивостока провести незабываемую ночь в компании с музейными экспонатами. Международная просветительская акция пройдёт «Ночь музеев — 2018» пройдет в ближайшую субботу, 19 мая, с 18 вечера до полуночи.

В картинной галерее мероприятие пройдёт в одиннадцатый раз. Девиз «Ночи музеев — 2018» — «Шедевры из запасников. Искусство всегда рядом!».

Учреждение культуры планирует «расширить привычные горизонты».