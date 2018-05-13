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10:19 (мск), источник: VLADNEWS

Сколько зарабатывают прокуроры Приморья?

Опубликована декларация о доходах и имуществе.

Источник: Reuters

Прокуратура Приморского края обнародовала декларацию о своих доходах и имуществе, сообщает РИА VladNews.

Прокурор Приморья Сергей Бессчасный заработал за прошедший год 4 160 933 рубля. Доход его супруги за 2017 год составил 3 329 739 рублей. В собственности у семьи числятся две квартиры, земельный участок, а также три недостроенных объекта жилой дом, гараж, кухня. Также у Сергея Бессчастного числится автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.

Первый заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков за прошедший год заработал 3 141 090 рублей, также у него числятся две квартиры и гараж. Доход его супруги составил 1 325 544 рубля, у неё также есть квартира и автомобиль марки Toyota RAV4.

Доход заместителя прокурора Приморского края Вячеслав Логвинчук составил 3 393 896 рублей. У Логвинчука ещё имеется авто Lexus LX570. Супруга заместителя заработала за прошлый год 947 684 рубля.

Другой заместитель прокурора Виктор Малюков заработал 2 472 176 рублей, а его супруга, у которой есть автомобиль Nissan Qashqai, 1 669 470 рублей.

Прокурор Владивостока Сергей Лубенец задекларировал 2 505 761 рубль. В собственности у него значится одна квартира. Доход его супруги составил 285 000 рублей. Кроме того, она владеет квартирой, земельным участком и автомобилями Nissan Qashqai и Toyota Highlander.

Больше всех заработал прокурор Яковлевского района Александр Гришанов. Его доход составил 5 689 137 рублей.

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