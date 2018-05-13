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08:24 (мск), источник: Sputnik.by

Витебский ювелир, сделавший модель танка ИС-2, получил медаль

Памятный знак, посвященный 70-летию музея ВОВ, вручили витебскому ювелиру после того, как он подарил учреждению модель танка, сделанную из серебра.

Источник: Sputnik.by

На создание модели танка ИС-2 у ювелира из Витебска Андрея Жизневского ушло более двух лет, и еще год он делал для него пьедестал. Мастер рассказал Sputnik о своих планах на будущее и о проблемах, с которыми он столкнулся во время работы над изделием.

Год назад ювелир из Витебска Андрей Жизневский показал миру модель танка из серебра с вмонтированными бриллиантами. На его создание ушло более двух лет, 208 граммов серебра и два бриллианта, но самым главным в танке были искусство исполнения и новые технологии обработки драгоценного металла, которые, как признается ювелир, придумал он сам.

«Для создания модели нужно было состарить, патинировать, серебро, а для этого используется порошковая сера, которую невозможно купить в наших аптеках. Но мне повезло: однажды мы с женой приехали в гости к ее тете, которая всю жизнь отработала учителем химии, она и рассказала, как из обычных продуктов питания при помощи определенных реакций добыть сероводород, которым можно состарить металл», — рассказал Жизневский.

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Дома, проведя самостоятельные опыты, он добился нужной реакции. Работа ювелира была непростой: для начала пришлось снимать размеры с настоящего танка ИС-2, который установлен на постаменте в Городке. А когда модель была готова, оказалось, что танк должен на чем-то стоять. Встал вопрос о том, каким будет для него постамент. В прошлом году ювелир предполагал, что закончит всю работу в течение месяца. Как один из рабочих вариантов, возникла мысль о постаменте из янтаря, который «может давать очень красивый эффект подсветки». Были и другие идеи. В итоге мастер остановился на дереве и граните.

«Постамент состоит из двух частей: внизу липа, а сверху гранит. Причем дерево я искал с 73 кольцами, по количеству лет, которые прошли со времен войны. Сколько мы с приятелем перевернули дров в доме у моих знакомых, вы не представляете! Дали всем задание еще в прошлом году: если увидят дерево с подходящим количеством колец, то сразу должны дать знать. И, представляете, нашли липу 73 лет и позвонили», — улыбается ювелир.

Как оказалось, найти старую липу — полдела, нужно еще сделать гранитную часть пьедестала. Ювелир работал с камнем несколько месяцев, поскольку шлифовал его вручную.

«Понимаете, я ювелир, а не камнерез, у меня принцип — работать вручную. Конечно, лишние части я отрезал специальными кругами, но шлифовал все исключительно вручную, брал наждачку с разным зерном, смачивал камень и потихоньку полировал. Так сейчас мало кто работает, но мне хотелось доделать модель именно в той концепции, в которой я начал работать. Конечно, там нет ровного прямоугольника, но он и не нужен», — сказал Жизневский.

Медаль, часы и медведь Мастер решил, что передаст свое творение музею Великой Отечественной войны, поскольку хотел, чтобы модель увидело как можно больше людей.

«Мне в музее вручили памятную медаль “70 лет музею Великой Отечественной войны”, — это первая медаль в моей жизни», — признался Жизневский.

На башне миниатюрного танка, около звезды, нарисован медведь, стоящий на четырех лапах. По словам Жизневского, он появился после того, как мастер увидел фотографию 1945 года, на которой изображен советский танк с таким же рисунком возле Бранденбургских ворот в Берлине. До танка ювелир сделал еще серебряную копию самолета У-2, которую собирается подарить Витебскому областному краеведческому музею, поскольку считает, что подобные штучные произведения должны быть показаны людям. По словам ювелира, в ближайшее время он не будет возвращаться к созданию миниатюрных копий военной техники. Сейчас ювелир обратил свое внимание на наручные часы.

«Я работаю над проектом, за которым, как мне кажется, будущее. Пока не могу многого рассказывать, но обратил внимание на самые современные технологии. Я хочу их соединить с ювелирным искусством», — рассказал Жизневский.

По его словам, ювелирное искусство в последнее время здорово «просело», особенно в Беларуси и России. Это произошло потому, что, во-первых, осталось очень мало действительно сильных мастеров, а во-вторых, ювелиры погнались за деньгами и начали делать более легкую и дешевую штамповку, что опять же не увеличивает их профессионализм. Поэтому, как считает Жизневский, если ювелир хочет стать по-настоящему сильным мастером и достичь высокого уровня мастерства, ему иногда следует не просто зарабатывать деньги, а браться за проекты, в которых он может раскрыть не только свой профессионализм, но и творческий потенциал. Ведь за любой необыкновенной работой стоит чья-то безумная идея.

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 Витебский ювелир, сделавший модель танка ИС-2, получил медаль
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