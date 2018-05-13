После дождя на отремонтированном пр. Мира в Красноярске появляются лужи

После весеннего ливня в центре Красноярска, отремонтированном в прошлом году, вновь появляются лужи. Фотографию свежей лужи на проспекте Мира опубликовал на своей странице в соцсети красноярский общественник Виталий Чеусов.

Прошлогодний ремонт проспекта Мира в Красноярске неоднократно подвергался критике горожан. Теперь на обсуждение общественности выносится неэффективная работа ливневой канализации. Между тем ливневки при ремонте были установлены, по крайне мере, по документам. Почему они не справляются со своей работой, не ясно. В комментариях красноярец Александр Ковалев выносит версию: «…вертикальную планировку в сторону дождеприемника не проверили отметки — вот и лужа».