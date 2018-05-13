В Казани возле «Чаши» появится скульптура с мальчиками, которые играют в футбол

Источник: Prokazan.ru

Она будет называться «Мальчики, играющие в футбол», а ее автором станет известный казанский скульптор Асия Миннулина, сообщает портал kazancat.ru.

Эскизы будущей достопримечательности Асия Миннулина держит в секрете, но все же рассказала в общих чертах, как она будет выглядеть.

— Это будет группа подростков 11−14 лет, играющих в футбол, — говорит скульптор. — Один мальчик стоит на воротах, сделанных из школьных портфелей, другой пытается забить гол.

Как выяснилось, скульптура будет состоять из пяти фигур, но к началу Чемпионата мира по футболу успеют отлить в бронзе лишь две из них. Остальные установят позднее.