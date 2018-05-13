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10:52 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани возле «Чаши» появится скульптура с мальчиками, которые играют в футбол

В июне в столице Татарстана установят новую скульптурную композицию к ЧМ-2018.

Источник: Prokazan.ru

Она будет называться «Мальчики, играющие в футбол», а ее автором станет известный казанский скульптор Асия Миннулина, сообщает портал kazancat.ru.

Эскизы будущей достопримечательности Асия Миннулина держит в секрете, но все же рассказала в общих чертах, как она будет выглядеть.

 — Это будет группа подростков 11−14 лет, играющих в футбол, — говорит скульптор. — Один мальчик стоит на воротах, сделанных из школьных портфелей, другой пытается забить гол.

Как выяснилось, скульптура будет состоять из пяти фигур, но к началу Чемпионата мира по футболу успеют отлить в бронзе лишь две из них. Остальные установят позднее.

Установят скульптуру на пешеходном променаде, который строят на улице Декабристов. К слову, неподалеку от мальчиков-футболистов установят еще один арт-объект в виде огромного футбольного мяча, на который нанесут названия всех стран-участников ЧМ-2018.

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