Массовые проверки водителей пройдут с 14 по 18 мая в Усольском районе
Сотрудники ГИБДД будут искать автомобили без детских кресел и в которых не пристегнуты пассажиры.
Сотрудники ГИБДД будут искать автомобили без детских кресел и в которых не пристегнуты пассажиры.
Массовые проверки ждут водителей в Усольском районе Иркутской области с 14 по 18 мая. Сотрудники ГИБДД будут искать автомобили, в которых детей перевозят без специальных кресел и в которых взрослые пассажиры не пристегнуты.
— В целях профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий инспекторы ежедневно проводят работу по пресечению нарушений данной категории, — отметили в
Госавтоинспекция напоминает, что обязательно использование детских кресел для пассажиров до 7 лет. Тех, кому от 7 до 12, разрешается перевозить с использованием ремней безопасности.
За нарушение перевозки детей грозит 3 тысячи рублей штрафа, за непристегнутый ремень — 1 тысяча рублей.