Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
15Сделать деньги
10:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовые проверки водителей пройдут с 14 по 18 мая в Усольском районе

Сотрудники ГИБДД будут искать автомобили без детских кресел и в которых не пристегнуты пассажиры.

Источник: Комсомольская правда

Массовые проверки ждут водителей в Усольском районе Иркутской области с 14 по 18 мая. Сотрудники ГИБДД будут искать автомобили, в которых детей перевозят без специальных кресел и в которых взрослые пассажиры не пристегнуты.

— В целях профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий инспекторы ежедневно проводят работу по пресечению нарушений данной категории, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — За 2018 год на усольской территории выявлено и привлечено к административной ответственности 200 водителей, допустивших нарушение перевозки детей. Кроме этого, за непристегнутый ремень безопасности к ответственности привлечено более 700 водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что обязательно использование детских кресел для пассажиров до 7 лет. Тех, кому от 7 до 12, разрешается перевозить с использованием ремней безопасности.

За нарушение перевозки детей грозит 3 тысячи рублей штрафа, за непристегнутый ремень — 1 тысяча рублей.

Все новости региона
 Победительница «Евровидения – 2018»: Кто такая Нетта Барзилай
Ирина Шейк в Каннах похвасталась идеальной фигурой в бикини
Полиция установила личность напавшего на прохожих в Париже
Стал известен победитель Евровидения-2018
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь