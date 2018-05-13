Массовые проверки водителей пройдут с 14 по 18 мая в Усольском районе

Источник: Комсомольская правда

Массовые проверки ждут водителей в Усольском районе Иркутской области с 14 по 18 мая. Сотрудники ГИБДД будут искать автомобили, в которых детей перевозят без специальных кресел и в которых взрослые пассажиры не пристегнуты.

— В целях профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий инспекторы ежедневно проводят работу по пресечению нарушений данной категории, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — За 2018 год на усольской территории выявлено и привлечено к административной ответственности 200 водителей, допустивших нарушение перевозки детей. Кроме этого, за непристегнутый ремень безопасности к ответственности привлечено более 700 водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что обязательно использование детских кресел для пассажиров до 7 лет. Тех, кому от 7 до 12, разрешается перевозить с использованием ремней безопасности.