Свадебный мусоровоз повеселил челябинцев

На улицах в Челябинске заметили свадебный мусоровоз. Грузовик, украшенный разноцветными шарами, колесил по городу в субботу, 12 мая. Это фото появилось в группе жителей Металлургического района в соцсетях.

Снимок развеселил горожан. Под ним собралось много комментариев:

— Креативный свадебный кортеж!

— А может, это вовсе и не свадьба. Кто-то только что забрал новенькую машину из салона и украсил ее…