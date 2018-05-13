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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Свадебный мусоровоз повеселил челябинцев

Его заметили на улицах города.

На улицах в Челябинске заметили свадебный мусоровоз. Грузовик, украшенный разноцветными шарами, колесил по городу в субботу, 12 мая. Это фото появилось в группе жителей Металлургического района в соцсетях.

Снимок развеселил горожан. Под ним собралось много комментариев:

— Креативный свадебный кортеж!

— А может, это вовсе и не свадьба. Кто-то только что забрал новенькую машину из салона и украсил ее…

Судя по всему, водитель мусоровоза решил просто повеселиться и нацепил на свой грузовик шары для хохмы.

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