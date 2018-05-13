Свадебный мусоровоз повеселил челябинцев
Его заметили на улицах города.
Его заметили на улицах города.
На улицах в Челябинске заметили свадебный мусоровоз. Грузовик, украшенный разноцветными шарами, колесил по городу в субботу, 12 мая. Это фото появилось в группе жителей Металлургического района в соцсетях.
Снимок развеселил горожан. Под ним собралось много комментариев:
— Креативный свадебный кортеж!
— А может, это вовсе и не свадьба.
Судя по всему, водитель мусоровоза решил просто повеселиться и нацепил на свой грузовик шары для хохмы.