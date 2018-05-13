Сейдахмет не сыграет в последнем матче «Уфы» в сезоне
Сегодня, в 17:00 на поле стадиона «Нефтяник» прозвучит стартовый свисток на матч 30-го тура российской
Сегодня, в 17:00 на поле стадиона «Нефтяник» прозвучит стартовый свисток на матч 30-го тура российской
Эта встреча считается исторической.
Хозяева на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в копилке 40 очков. Это положение дает право выйти в зону еврокубков. Однако на эту строчку претендуют еще, как минимум, три клуба.
В последнем матче сезоне башкирскому коллективу не помогут Ондржей Ванек, Еркебулан Сейдахмет (оба травмированы) и Дмитрий Стоцкий (перебор желтых карточек)."Тосно располагается на 15-м месте лиги и, в случае поражения «Уфе», рискует вылететь из РФПЛ. В обратном — попадет в стыковые матчи.
Напомним,