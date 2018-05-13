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09:25 (мск), источник: Sports.kz

Сейдахмет не сыграет в последнем матче «Уфы» в сезоне

Сегодня, в 17:00 на поле стадиона «Нефтяник» прозвучит стартовый свисток на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги. «Уфа» принимает дома обладателя Кубка России и в то же время аутсайдера лиги — «Тосно» из Ленинградской области.

Эта встреча считается исторической.

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Хозяева на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в копилке 40 очков. Это положение дает право выйти в зону еврокубков. Однако на эту строчку претендуют еще, как минимум, три клуба.

В последнем матче сезоне башкирскому коллективу не помогут Ондржей Ванек, Еркебулан Сейдахмет (оба травмированы) и Дмитрий Стоцкий (перебор желтых карточек)."Тосно располагается на 15-м месте лиги и, в случае поражения «Уфе», рискует вылететь из РФПЛ. В обратном — попадет в стыковые матчи.

Напомним, из-за травмы «Казахский Месси» Сейдахмет пропустил уже несколько матчей коллектива Сергея Семака.

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