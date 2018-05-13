Сейдахмет не сыграет в последнем матче «Уфы» в сезоне

«Спартак», ЦСКА и «Краснодар» спорят за Лигу чемпионов, «Уфа» в шаге от Европы: интриги 30-го тура РФПЛ

Хозяева на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в копилке 40 очков. Это положение дает право выйти в зону еврокубков. Однако на эту строчку претендуют еще, как минимум, три клуба.