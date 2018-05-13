В Приморье спасают редкие леса
В субботу прошла акция по лесовосстановлению.
В субботу прошла акция по лесовосстановлению.
В окрестностях села Каменушка Уссурийского района 12 мая было высажено 20 тысяч саженцев кедра корейского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сохранение лесных массивов необходимо для роста численности копытных животных и амурских тигров в том числе. Плоды дерева, которое называют «хлебным», служат кормом для кабана, питательное мясо которого составляет более 50% рациона крупных полосатых хищников.
«Конечно, высаженные саженцы не сыграют ключевой роли в деле сохранения тигра, чтобы было понятно для неспециалистов это достаточно мало. Леса Приморского кого края требуют гораздо большего количества саженцев кедра и дуба, а также организации последующего ухода за ними. Наша акция направлена на то, чтобы все дети, которые пройдут в этом году через ВДЦ “Океан”, а это 30 000, были “заражены” от вожатых идей охраны природы и восстановления лесов. И если все эти дети, когда вырастут, посадят хотя бы тысячу саженцев каждый, тогда вклад в охрану природы будет более весомым», прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Отметим, что место, где были высажены кедры, включено в государственную программу по лесовосстановлению. За деревьями редкой породы будет осуществляться особый уход, в том числе будут проводиться мероприятия по защите от лесных пожаров.