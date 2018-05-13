В Приморье спасают редкие леса

«Конечно, высаженные саженцы не сыграют ключевой роли в деле сохранения тигра, чтобы было понятно для неспециалистов это достаточно мало. Леса Приморского кого края требуют гораздо большего количества саженцев кедра и дуба, а также организации последующего ухода за ними. Наша акция направлена на то, чтобы все дети, которые пройдут в этом году через ВДЦ “Океан”, а это 30 000, были “заражены” от вожатых идей охраны природы и восстановления лесов. И если все эти дети, когда вырастут, посадят хотя бы тысячу саженцев каждый, тогда вклад в охрану природы будет более весомым», прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.