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10:13 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье спасают редкие леса

В субботу прошла акция по лесовосстановлению.

В окрестностях села Каменушка Уссурийского района 12 мая было высажено 20 тысяч саженцев кедра корейского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Сохранение лесных массивов необходимо для роста численности копытных животных и амурских тигров в том числе. Плоды дерева, которое называют «хлебным», служат кормом для кабана, питательное мясо которого составляет более 50% рациона крупных полосатых хищников.

«Конечно, высаженные саженцы не сыграют ключевой роли в деле сохранения тигра, чтобы было понятно для неспециалистов это достаточно мало. Леса Приморского кого края требуют гораздо большего количества саженцев кедра и дуба, а также организации последующего ухода за ними. Наша акция направлена на то, чтобы все дети, которые пройдут в этом году через ВДЦ “Океан”, а это 30 000, были “заражены” от вожатых идей охраны природы и восстановления лесов. И если все эти дети, когда вырастут, посадят хотя бы тысячу саженцев каждый, тогда вклад в охрану природы будет более весомым», прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В прошлом году Центр «Амурский тигр» закупил одну тонну семян кедра корейского и передал их Приморской государственной сельскохозяйственной академии, где специалисты превратили их в саженцы.

Отметим, что место, где были высажены кедры, включено в государственную программу по лесовосстановлению. За деревьями редкой породы будет осуществляться особый уход, в том числе будут проводиться мероприятия по защите от лесных пожаров.

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