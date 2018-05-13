Пропавшего 17-летнего кубанского подростка нашли в Москве
В столицу он добрался на попутных машинах.
В столицу он добрался на попутных машинах.
В настоящее время Кирилл Гренко находится в спецучреждении в Москве, с ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Молодой человек — уроженец Выселковского района, ученик Березанской
Утром 4 мая Кирилл Гренко вышел из своей комнаты на территории санатория в Анапе.
На розыск пропавшего были ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы, разосланы ориентировки во все ближайшие регионы.
12 мая в анапское ОМВД России поступила информация от коллег из Москвы о том, что несовершеннолетний, указанный в ориентировке, замечен ими и задержан на Белорусском вокзале, сообщает
Во время розыска правоохранители подчеркивали, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.