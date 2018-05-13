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10:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские волонтеры с собаками нашли в лесу пожилую женщину

Она сидела под деревом и была очень слаба.

Пожилая женщина из поселка Маганск провела в лесу ночь, нашли ее кинологи с собаками — живой. Историю спасения рассказали в группе «Поиск пропавших детей Красноярск».

62-летняя Наталья Киридон вечером 11 мая ушла из дома престарелых «Здоровая страна», который находился посреди леса. Женщина-инвалид недавно пережила кому и не ориентировалась в пространстве. В 8 утра 12 мая в Маганск приехали первые волонтеры из кинологического добровольного поисково-спасательного объединения «Рядом». Общий сбор остальных волонтеров был объявлен на 10 часов.

«Уже в дороге пришла радостная весть — собаки вышли на бабушку, найдена, жива! Провела холодную ночь в лесу», — рассказали в организации.

Как уточнили волонтеры, женщина сидела под деревом и была очень слаба. К машине скорой помощи ее вынесли на руках. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.

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