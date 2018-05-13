Красноярские волонтеры с собаками нашли в лесу пожилую женщину
Она сидела под деревом и была очень слаба.
Она сидела под деревом и была очень слаба.
Пожилая женщина из поселка Маганск провела в лесу ночь, нашли ее кинологи с собаками — живой. Историю спасения рассказали в группе «Поиск пропавших детей Красноярск».
62-летняя Наталья Киридон вечером 11 мая ушла из дома престарелых «Здоровая страна», который находился посреди леса.
«Уже в дороге пришла радостная весть — собаки вышли на бабушку, найдена, жива! Провела холодную ночь в лесу», — рассказали в организации.
Как уточнили волонтеры, женщина сидела под деревом и была очень слаба. К машине скорой помощи ее вынесли на руках. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.