В Москве в воскресенье ожидается жара до плюс 26 градусов

Источник: РИА Новости

«Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять антициклон. В Москве и по области ожидается переменная облачность и без осадков», — рассказали РИА Новости в «Фобос».

Днём в Москве температура воздуха прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, в Подмосковье будет ещё теплее — максимальная температура составит плюс 22 — плюс 27 градусов, уточнил собеседник агентства.