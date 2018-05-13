В Москве в воскресенье ожидается жара до плюс 26 градусов
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
«Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять антициклон. В Москве и по области ожидается переменная облачность и без осадков», — рассказали РИА Новости в «Фобос».
Днём в Москве температура воздуха прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, в Подмосковье будет ещё теплее — максимальная температура составит плюс 22 — плюс 27 градусов, уточнил собеседник агентства.
По данным центра погоды, ветер в столичном регионе будет