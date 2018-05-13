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11:30 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидается жара до плюс 26 градусов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

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Источник: РИА Новости

«Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять антициклон. В Москве и по области ожидается переменная облачность и без осадков», — рассказали РИА Новости в «Фобос».

Днём в Москве температура воздуха прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, в Подмосковье будет ещё теплее — максимальная температура составит плюс 22 — плюс 27 градусов, уточнил собеседник агентства.

По данным центра погоды, ветер в столичном регионе будет юго-восточным со скоростью 2−7 метров в секунду, атмосферное давление будет чуть выше нормы — барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба.

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