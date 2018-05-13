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17:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцы присоединятся к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

Она пройдет в пятницу, 18 мая.

В пятницу, 18 мая, жители Петербурга присоединятся к всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Организаторы обещают участникам бесплатный кофе и угощения по всему городу.

Кроме того, петербуржцы, отказавшиеся на день от автомобиля, смогут записаться в команду фрегата, заняться керамическим коворкингом и сплести цветочный венок. Бесплатные акции предоставляют дружественные заведения.

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