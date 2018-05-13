«Новокрестовскую» открыли на вход
Станцию петербургского метро «Новокрестовская» открыли на вход в 10:30, сообщает корреспондент «Фонтанки». До этого она работала только на выход.
Станцию петербургского метро «Новокрестовская» открыли на вход в 10:30, сообщает корреспондент «Фонтанки». До этого она работала только на выход.
В связи с тем, что пассажиропоток невелик, из двух выходов, северного и южного, на станции пока работает только южный, не включены также лифты и траволатор.
Первый поезд на «Новокрестовскую», которая пока является конечной, напомним, прибыл сегодня, 13 мая, в 10:10, отправившись с «Приморской» в 10:07. Сейчас на этом участке составы ходят в рабочем режиме, со стандартными интервалами.
Станцию «Беговая», как сообщил накануне
Сегодня, в день матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск», «Новокрестовская» будет работать в штатном режиме.