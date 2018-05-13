«Новокрестовскую» открыли на вход

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В связи с тем, что пассажиропоток невелик, из двух выходов, северного и южного, на станции пока работает только южный, не включены также лифты и траволатор.

Первый поезд на «Новокрестовскую», которая пока является конечной, напомним, прибыл сегодня, 13 мая, в 10:10, отправившись с «Приморской» в 10:07. Сейчас на этом участке составы ходят в рабочем режиме, со стандартными интервалами.

Станцию «Беговая», как сообщил накануне вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, планируется открыть в ближайшие дни.