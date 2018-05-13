Кто в Молдове получит дополнительный отпуск

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Деятельность профсоюзов Молдовы привносит некоторые новшества в жизнь представителей ряда категорий трудящихся. В частности, речь идет о возможности заключения коллективных трудовых договоров. Это, если верить председателю кишиневского совета Федерации профсоюза образования и науки Марии Сырбу, практически во всех общеобразовательных учреждениях столицы первичные профсоюзные организации заключили коллективные трудовые соглашения с администрацией. Сырбу подчеркнула, что и индивидуальные трудовые договоры заключены со всеми работниками учебных заведений муниципия Кишинев.

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«После переговоров по коллективным трудовым договорам работники-члены профсоюза общеобразовательных учреждений Кишинева получили целый ряд дополнительных возможностей, например, дополнительные дни отдыха. Аналогичным образом, согласно пункту коллективного договора на муниципальном уровне, работники-члены профсоюза, у которых по два-три ребенка, получают дополнительные дни к отпуску», — рассказала Сырбу на состоявшемся в Кишиневе профильном совещании профсоюзов работников науки и просвещения.

Кроме того, по словам профсоюзной активистки, в данный момент ведутся переговоры с представителями местной публичной администрации о нескольких соглашениях, согласно которым молодые специалисты в системе образования Кишинева будут пользоваться теми же преимуществами, что и их коллеги в сельской местности.