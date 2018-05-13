Кто в Молдове получит дополнительный отпуск
Стало известно, какими благами воспользовались те, кто заключил коллективный трудовой договор.
Стало известно, какими благами воспользовались те, кто заключил коллективный трудовой договор.
КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Деятельность профсоюзов Молдовы привносит некоторые новшества в жизнь представителей ряда категорий трудящихся. В частности, речь идет о возможности заключения коллективных трудовых договоров. Это, если верить председателю кишиневского совета Федерации профсоюза образования и науки Марии Сырбу, практически во всех общеобразовательных учреждениях столицы первичные профсоюзные организации заключили коллективные трудовые соглашения с администрацией. Сырбу подчеркнула, что и индивидуальные трудовые договоры заключены со всеми работниками учебных заведений муниципия Кишинев.
«После переговоров по коллективным трудовым договорам
Кроме того, по словам профсоюзной активистки, в данный момент ведутся переговоры с представителями местной публичной администрации о нескольких соглашениях, согласно которым молодые специалисты в системе образования Кишинева будут пользоваться теми же преимуществами, что и их коллеги в сельской местности.
«Скажу еще об одной важной теме. С первого января 2019 года трудовые книжки, как мы знаем, будут отменены. В этом контексте работник и работодатель должны быть проинформированы о том, как будет выполняться процесс замены трудовых книжек индивидуальными трудовыми договорами», — заключила Сырбу.