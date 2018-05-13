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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске пройдут Дни эстонской культуры

В программе фестиваля — четыре спектакля на сцене ТЮЗа.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске в среду 16 мая в рамках проекта «EV 100 — ЭСТОНИЯ 100» открывается фестиваль Дни эстонской культуры. В эти дни горожане смогут посетить тематические выставки, кинопоказы, спектакли и режиссерскую лабораторию по эстонской драматургии, сообщает портал «Культура24».

Фестиваль официально откроется 16 мая в 17:30 в Театре юного зрителя. В это же время в фойе и Букхолле стартуют две выставки: «Сибирские эстонцы», подготовленная Эстонской национально-культурной автономией «ЭЭСТИ», и выставка литературы об Эстонии из фондов Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.

В программе фестиваля — четыре спектакля на сцене ТЮЗа. Два из них («Оборотень» и «феномен») представит R.A.A.A.M. — негосударственный театр из Таллина под руководством Мярта Меоса. Сказку для детей «Спящая красавица» представит «человек-оркестр» Хейно Сельяамаа, разыгрывая в одиночку представление с куклами.

Также 19 и 20 мая в ТЮЗе будет показан спектакль «Оттенки» по повести классика эстонской литературы Антона Таммсааре. Это премьерный спектакль Минусинского драматического театра в постановке его художественного руководителя Алексея Песегова.

19 мая в Доме кино будет представлено два фильма: фэнтези «Тайное общество Супилинна» и «Последняя реликвия» — художественный фильм по мотивам романа эстонского писателя Эдуарда Борнхёэ «Князь Гавриил, или Последние дни монастыря святой Бригитты». Также в Доме кино будет работать фотовыставка художника-постановщика, режиссера Эрвина Ыунапуу.

В Парке Флоры и Фауны «Роев ручей» будет представлена графика в смешанной технике «Экзотические птицы и животные» Тауно Кангро.

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В Красноярске пройдут Дни эстонской культуры
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