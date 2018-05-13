Предупреждение по смогу объявлено в Челябинске
НМУ продлятся до 2 часов 14 мая.
НМУ продлятся до 2 часов 14 мая.
Неблагоприятные метеоусловия первой степени объявлены в Челябинске с 5.00 13 мая до 2.00 14-го, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на городской Гидрометцентр.
Медработники рекомендуют населению по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим заболевания верхних дыхательных путей, легких,
Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ, чиновникам — запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах.