Предупреждение по смогу объявлено в Челябинске

Неблагоприятные метеоусловия первой степени объявлены в Челябинске с 5.00 13 мая до 2.00 14-го, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на городской Гидрометцентр.

Медработники рекомендуют населению по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, — строго выполнять назначения лечащего врача. Экологи призывают ограничить использование личного транспорта.