Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза дерзко обратился к теледеятелям РФ после «Евровидения»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12:12 (мск), источник: dostup1.ru

Предупреждение по смогу объявлено в Челябинске

НМУ продлятся до 2 часов 14 мая.

Источник: Reuters

Неблагоприятные метеоусловия первой степени объявлены в Челябинске с 5.00 13 мая до 2.00 14-го, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на городской Гидрометцентр.

Медработники рекомендуют населению по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, — строго выполнять назначения лечащего врача. Экологи призывают ограничить использование личного транспорта.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ, чиновникам — запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах.

Все новости региона
 В Челябинске живодеры подожгли кота
Предупреждение по смогу объявлено в Челябинске
CNN: бывший помощник Трампа лоббирует интересы En+ Дерипаски
Стал известен победитель Евровидения-2018
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь