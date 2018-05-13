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16:30 (мск), источник: Нижегородская правда

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартует в Нижегородской области

Мероприятия пройдут с 14 по 20 мая.

С 14 по 20 мая пройдёт пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В период проведения акции в городах России планируются мероприятия различного формата — волонтёрские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а также круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы, будет организована работа передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ.

Подробный план мероприятий и другие материалы размещены на официальном сайте акции на сайте Министерства здравоохранения РФ, на сайте Министерства образования и науки РФ и на тематических страницах в социальных сетях:

https://vk.com/stopspid.

https://instagram.com/stopspid.

https://facebook.com/fondsci.

https://twitter.com/stopspid_ru/

Проект по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране стартовал в начале 2016 года. За период проведения Акции в декабре 2017 года тестирование на ВИЧ прошли по всей Россииоколо 1 миллиона человек (6 000 стационарных и 965 мобильных пунктов). Всего за последний год, по данным Министерства здравоохранения РФ, прошли медицинское освидетельствование на ВИЧ почти 34 миллиона россиян.

Во время акции в 78 регионах работала «горячая линия» телефона доверия, в которую поступило 135 310 звонков.

На сегодняшний день более 900 тысяч россиян живут с ВИЧ, то есть около 0,6% населения. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти, но темпы роста заболеваемости снижаются. По данным Федерального государственного статистического наблюдения в 2017 году случаи ВИЧ-инфекции были впервые выявлены у 85 802 человек, что составило 58,4 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости среди мужчин и женщин и составил 78,2 и 41,4 на 100 тыс. соответственно.

Наивысший показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на возрастную группу 25−44 года и составляет 75,2% от общего числа впервые выявленных лиц с ВИЧ — инфекцией.

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