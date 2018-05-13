Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартует в Нижегородской области
Мероприятия пройдут с 14 по 20 мая.
Мероприятия пройдут с 14 по 20 мая.
С 14 по 20 мая пройдёт пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В период проведения акции в городах России планируются мероприятия различного формата — волонтёрские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а также круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы, будет организована работа передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ.
Подробный план мероприятий и другие материалы размещены на официальном сайте акции на сайте Министерства здравоохранения РФ, на сайте Министерства образования и науки РФ и на тематических страницах в социальных сетях:
https://vk.com/stopspid.
https://instagram.com/stopspid.
https://facebook.com/fondsci.
https://twitter.com/stopspid_ru/
Проект по противодействию распространения
Во время акции в 78 регионах работала «горячая линия» телефона доверия, в которую поступило 135 310 звонков.
На сегодняшний день более 900 тысяч россиян живут с ВИЧ, то есть около 0,6% населения. Количество новых случаев
Наивысший показатель заболеваемости