«Похищение» и наказание
Мужчина пронес на руках представителя Росгвардии и снял это на видео. Теперь ему грозит тюрьма.
Мужчина пронес на руках представителя Росгвардии и снял это на видео. Теперь ему грозит тюрьма.
Все произошло почти неделю назад, но стало известно об этом только сейчас. Запись есть в Сети. На станции метро «Сухаревская» молодой человек, по версии
Следственный комитет уже завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, об этом журналистам сообщила представитель управления СК по Москве Юлия Иванова.
Статья, по которой на молодого человека заведено дело, предполагает до пяти лет лишения свободы. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников отмечает, что подписка о невыезде, которую избрал суд, — в данном случае мягкая мера пресечения. Скорее всего, в итоге дело закончится условным сроком, полагает эксперт.
Условное наказание для москвича вполне реально. Это санкция, безусловно, суровая. Но, думаю, что суд учтет те обстоятельства, что мужчина ранее был не судим и не причинил бойцу Росгвардии никакого вреда.
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С одной стороны, наиболее мягкое наказание можно получить в том случае, если он признает в полном объеме предъявленные ему обвинения и выберет особый порядок, то есть не станет чинить следствию препятствий и выдвигать
Если же парень сознается, что он действительно схватил правоохранителя, но сделал это из
Случай уже активно обсуждают в социальных сетях. Фигуранту дела прочат судьбу участниц группы Pussy Riot, которые шесть лет назад получили два года тюрьмы. Некоторые пользователи считают, что решение суда будет жестким, чтобы сделать процесс показательным. С такой позицией категорически не согласны правозащитники.
«Для того чтобы понять правовой характер этого события, нужно представить себе, что силач поднял не сотрудника Росгвардии, а просто прохожего. Вот что это? Думаю, что просто мелкое хулиганство. А если бы он поднял не бойца, а, например, железнодорожника или врача? Это бы дискредитировало железную дорогу или медицину?».
Ни представители Росгвардии, ни сам правонарушитель не смогли предоставить оперативных комментариев. На видеозапись, между тем, уже отреагировали известные деятели искусства. Например, писатель Борис Акунин заявил, что это проявление акционизма еще сильнее творчества Петра Павленского. «Спасибо за художественные переживания», — написал Акунин в Facebook.
Арина Крючкова.