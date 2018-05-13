Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После смены правительства в жизни Шойгу грядут перемены - эксперт
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
Любовь Толкалина приняла ванну с маской из глины на лице
Валерия провела тренировку прямо в самолете
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Похищение» и наказание

Мужчина пронес на руках представителя Росгвардии и снял это на видео. Теперь ему грозит тюрьма.

Источник: Reuters

Все произошло почти неделю назад, но стало известно об этом только сейчас. Запись есть в Сети. На станции метро «Сухаревская» молодой человек, по версии Telegram-канала Mash, его зовут Ислям Малеков, якобы в шутку поднял на руки Росгвардейца. Затем, широко улыбаясь, пронес его по вестибюлю несколько метров и аккуратно поставил на ноги. К пассажиру подземки сразу же подошли несколько правоохранителей. На этом видео обрывается.

Следственный комитет уже завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, об этом журналистам сообщила представитель управления СК по Москве Юлия Иванова.

Статья, по которой на молодого человека заведено дело, предполагает до пяти лет лишения свободы. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников отмечает, что подписка о невыезде, которую избрал суд, — в данном случае мягкая мера пресечения. Скорее всего, в итоге дело закончится условным сроком, полагает эксперт.

Условное наказание для москвича вполне реально. Это санкция, безусловно, суровая. Но, думаю, что суд учтет те обстоятельства, что мужчина ранее был не судим и не причинил бойцу Росгвардии никакого вреда.
Александр Железников
управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры»

«В общем-то, его поступок обусловлен хулиганскими побуждениями. Однако сами по себе они, конечно, не являются оправдывающим основанием, — пояснил Александр Железников. — Человек, который попадает в полицию в такой ситуации, находится в очень странном положении.

С одной стороны, наиболее мягкое наказание можно получить в том случае, если он признает в полном объеме предъявленные ему обвинения и выберет особый порядок, то есть не станет чинить следствию препятствий и выдвигать какие-то свои версий событий.

Если же парень сознается, что он действительно схватил правоохранителя, но сделал это из каких-то других соображений, тем самым частично признав свою вину, это несколько осложнит его перспективу с точки зрения существующей правоприменительной практики, и его адвокату, конечно, работы прибавится.

Случай уже активно обсуждают в социальных сетях. Фигуранту дела прочат судьбу участниц группы Pussy Riot, которые шесть лет назад получили два года тюрьмы. Некоторые пользователи считают, что решение суда будет жестким, чтобы сделать процесс показательным. С такой позицией категорически не согласны правозащитники.

Так, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов уверен, что проступок мужчины — лишь хулиганство, который никак не навредит образу правоохранительных структур.

«Для того чтобы понять правовой характер этого события, нужно представить себе, что силач поднял не сотрудника Росгвардии, а просто прохожего. Вот что это? Думаю, что просто мелкое хулиганство. А если бы он поднял не бойца, а, например, железнодорожника или врача? Это бы дискредитировало железную дорогу или медицину?».

Ни представители Росгвардии, ни сам правонарушитель не смогли предоставить оперативных комментариев. На видеозапись, между тем, уже отреагировали известные деятели искусства. Например, писатель Борис Акунин заявил, что это проявление акционизма еще сильнее творчества Петра Павленского. «Спасибо за художественные переживания», — написал Акунин в Facebook.

Арина Крючкова.

Все новости региона
 Госдума защитит детей от митингов
Под водочным брендом начнут продавать черную икру
CNN: бывший помощник Трампа лоббирует интересы En+ Дерипаски
Стал известен победитель Евровидения-2018
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь