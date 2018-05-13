«Похищение» и наказание

Источник: Reuters

Все произошло почти неделю назад, но стало известно об этом только сейчас. Запись есть в Сети. На станции метро «Сухаревская» молодой человек, по версии Telegram-канала Mash, его зовут Ислям Малеков, якобы в шутку поднял на руки Росгвардейца. Затем, широко улыбаясь, пронес его по вестибюлю несколько метров и аккуратно поставил на ноги. К пассажиру подземки сразу же подошли несколько правоохранителей. На этом видео обрывается.

Следственный комитет уже завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, об этом журналистам сообщила представитель управления СК по Москве Юлия Иванова.

Статья, по которой на молодого человека заведено дело, предполагает до пяти лет лишения свободы. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников отмечает, что подписка о невыезде, которую избрал суд, — в данном случае мягкая мера пресечения. Скорее всего, в итоге дело закончится условным сроком, полагает эксперт.

Условное наказание для москвича вполне реально. Это санкция, безусловно, суровая. Но, думаю, что суд учтет те обстоятельства, что мужчина ранее был не судим и не причинил бойцу Росгвардии никакого вреда. Александр Железников управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры»

«В общем-то, его поступок обусловлен хулиганскими побуждениями. Однако сами по себе они, конечно, не являются оправдывающим основанием, — пояснил Александр Железников. — Человек, который попадает в полицию в такой ситуации, находится в очень странном положении.

С одной стороны, наиболее мягкое наказание можно получить в том случае, если он признает в полном объеме предъявленные ему обвинения и выберет особый порядок, то есть не станет чинить следствию препятствий и выдвигать какие-то свои версий событий.

Если же парень сознается, что он действительно схватил правоохранителя, но сделал это из каких-то других соображений, тем самым частично признав свою вину, это несколько осложнит его перспективу с точки зрения существующей правоприменительной практики, и его адвокату, конечно, работы прибавится.

Случай уже активно обсуждают в социальных сетях. Фигуранту дела прочат судьбу участниц группы Pussy Riot, которые шесть лет назад получили два года тюрьмы. Некоторые пользователи считают, что решение суда будет жестким, чтобы сделать процесс показательным. С такой позицией категорически не согласны правозащитники.

Так, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов уверен, что проступок мужчины — лишь хулиганство, который никак не навредит образу правоохранительных структур.

«Для того чтобы понять правовой характер этого события, нужно представить себе, что силач поднял не сотрудника Росгвардии, а просто прохожего. Вот что это? Думаю, что просто мелкое хулиганство. А если бы он поднял не бойца, а, например, железнодорожника или врача? Это бы дискредитировало железную дорогу или медицину?».

Ни представители Росгвардии, ни сам правонарушитель не смогли предоставить оперативных комментариев. На видеозапись, между тем, уже отреагировали известные деятели искусства. Например, писатель Борис Акунин заявил, что это проявление акционизма еще сильнее творчества Петра Павленского. «Спасибо за художественные переживания», — написал Акунин в Facebook.