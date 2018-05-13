Транспортный блок Смольного тестирует мост Бетанкура

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В том числе они пообщались с жителями многострадального дома № 5 по Ремесленной улице, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Как пояснил Сергей Харлашкин, сегодня происходит генеральная репетиция работы моста и набережной Макарова в дни матчей чемпионата мира по футболу — 2018. Непосредственно перед игрой и после неё (сегодня это матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск») мост будет открыт только для клиентских групп, под которыми подразумеваются шаттлы из Пулково. Затем переправу будут открывать для всех граждан. 13 мая это произойдйт в 18:00.

В ходе этой рабочей поездки Игорь Албин поговорил с жителями дома № 5 по Ремесленной улице. Мост проходит в непосредственно близости от этого здания, приближаясь на расстояние чуть более полуметра. По словам чиновника, в течение лета планируется обследовать жилые помещения дома, при необходимости, их будут расселять.

Напомним, жители дома еще в декабре начали протестовать против того, чтобы «жить под мостом». Кроме того, они обращались в прокуратуру по поводу шумных строительных работ в ночное время.