Известные спортсмены проведут футбольные уроки в школах Москвы 14 мая
В столичные школы 14 мая придут известные спортсмены, они проведут футбольные уроки в преддверии чемпионата мира‑2018.
В столичные школы 14 мая придут известные спортсмены, они проведут футбольные уроки в преддверии чемпионата мира‑2018.
РИАМО — 13 мая. В столичные школы 14 мая придут известные спортсмены, они проведут футбольные уроки в преддверии чемпионата мира-2018, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«За месяц до старта ЧМ-2018 в столичных школах проведут футбольные уроки. 14 мая учителями станут известные российские футболисты и другие спортсмены. А в школу № 1409, которая находится по адресу: Ходынский бульвар, дом 7, придет руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев», — говорится в сообщении.
Идея таких футбольных уроков в школах принадлежит оргкомитету «Россия-2018», ФИФА и Москомспорту.
Футболисты столичных клубов и послы ЧМ-2018 расскажут об истории чемпионатов мира и о том, как Россия готовится к самому крупному футбольному турниру планеты. Также они сыграют товарищеские матчи и проведут
Волонтеры оргкомитета «Россия-2018» покажут яркую презентацию. Футбольный урок в школе № 1409 начнется в 10:00.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет