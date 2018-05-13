Известные спортсмены проведут футбольные уроки в школах Москвы 14 мая

РИАМО — 13 мая. В столичные школы 14 мая придут известные спортсмены, они проведут футбольные уроки в преддверии чемпионата мира-2018, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За месяц до старта ЧМ-2018 в столичных школах проведут футбольные уроки. 14 мая учителями станут известные российские футболисты и другие спортсмены. А в школу № 1409, которая находится по адресу: Ходынский бульвар, дом 7, придет руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев», — говорится в сообщении.

Идея таких футбольных уроков в школах принадлежит оргкомитету «Россия-2018», ФИФА и Москомспорту.

Футболисты столичных клубов и послы ЧМ-2018 расскажут об истории чемпионатов мира и о том, как Россия готовится к самому крупному футбольному турниру планеты. Также они сыграют товарищеские матчи и проведут мастер-классы, в которых смогут поучаствовать все желающие.

Волонтеры оргкомитета «Россия-2018» покажут яркую презентацию. Футбольный урок в школе № 1409 начнется в 10:00.