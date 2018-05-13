Сокровища Фаберже: как Россия навсегда потеряла ювелирный бренд
Почему 100 лет назад рухнула ювелирная империя Карла Фаберже и как бренд Fabergé ушел от Виктора Вексельберга в Южную Африку — в расследовании Forbes Life.
Почему 100 лет назад рухнула ювелирная империя Карла Фаберже и как бренд Fabergé ушел от Виктора Вексельберга в Южную Африку — в расследовании Forbes Life.
Работы ювелирной фирмы Фаберже устойчиво растут в цене уже сто лет. Фаберже — идеальная
Фаберже бежал. «Фаберже» остался
Сентябрь 1918 года. Петроград. Все смешалось в доме на Большой Морской, 24. Его владелец — 72-летний придворный ювелир Карл Фаберже — со старшим сыном Евгением спешно собирают вещи. За окнами слышатся выстрелы, а в дверь непрерывно звонят: клиенты в панике несут Фаберже на хранение драгоценности.
До публикации декрета ВЦИКа «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» остается несколько месяцев. Карл Фаберже не будет дожидаться прихода экспроприаторов. Владелец состояния в миллионы долларов бежит в Европу под видом курьера.
В Европе уже живут супруга, невестки, шесть внуков и сын Николай. Трое других сыновей, Агафон, Евгений и Александр, временно остаются в Петрограде, пытаясь спасти фирму от краха.
Состояние семьи Фаберже таяло, а с ним — здоровье главы фирмы. Без своей фирмы Карл Фаберже смог прожить только два года.
Не только яйца
Сегодня известно порядка 250 000 предметов, созданных ювелирной фирмой Фаберже за 45 лет (1872−1917). Карл Фаберже был и художником, и геммологом, и реставратором. Но главный его талант — предпринимательский: Фаберже собрал вокруг себя лучших художников своего времени. В общей сложности у него работало 500 человек от продавцов до бухгалтеров. Это была огромная ювелирная империя, включающая мастерские,
В мастерских Фаберже трудились и
Но сегодня говорим «Фаберже» — подразумеваем «яйца»: декоративные пасхальные яйца Фаберже создавал в промышленных количествах. Маленькие изящные
Фетишем ювелирные яйца сделала императорская семья. Первое яйцо с сюрпризом «Курочка» было заказано императором Александром III как пасхальный подарок императрице Марии Федоровне в 1885 году. Последнее доделанное (к 1917 году остались еще два незавершенных) императорское пасхальное яйцо — «Орден Святого Георгия», созданное в 1916 году из золота, серебра, кости, горного хрусталя. (И первое, и последнее яйца выставлены сейчас в Музее Фаберже в Шуваловском дворце в
Помимо императорских фирма Фаберже делала и роскошные пасхальные яйца по заказам других значимых клиентов: купчихи Варвары Кельх (7 яиц), по одному пасхальному яйцу фирма Фаберже выполнила для князя Феликса Юсупова, герцогини Консуэло Мальборо, барона Ротшильда и нефтепромышленника Нобеля.
Как Виктор Вексельберг купил лучшее частное собрание Фаберже
2018 год, Москва. На Петровке, 10, в нескольких шагах от дома, где до революции работал московский магазин Фаберже, открыт ювелирный бутик сети Louvre, один из двух магазинов, оставшийся от сети из 12 бутиков. В лучшие времена, несколько лет назад, когда флагманский бутик Louvre работал в отеле Ritz Carlton, там продавались изделия под брендом Fabergé. Владельцем сети Louvre тогда был коллекционер антиквариата, предприниматель Владимир Воронченко. Сегодня Воронченко — директор Музея Фаберже в Шуваловском дворце в
Покупая предмет за предметом на протяжении 30 лет, Малкольм Форбс собрал лучшую коллекцию Фаберже. Ее ценность в том, что в ней представлены все направления ювелирного искусства Фаберже.
После смерти Малкольма Форбса его сыновья решили продать собрание: сначала ушли 20 предметов, затем еще 70, а потом все, что от него осталось.
Финальные торги коллекции Фаберже из собрания Малкольма Форбса на аукционе Sotheby’s в
Однако за два месяца до торгов Sotheby’s объявил об их отмене. Причина — покупка всей коллекции российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Для аукционного дома с 250-летней историей событие неслыханное, как и для мирового аукционного рынка. «Это абсолютно исключительное решение», — признал президент и генеральный директор Sotheby’s Holdings Inc. Билл Рупрехт.
В любом случае цена оказалась достаточной, чтобы убедить Sotheby’s отменить торги. Расставшись с миллионами долларов, Вексельберг приобрел более 200 предметов и стал обладателем самого значимого в мире собрания изделий Фаберже. И второй — после Музеев Московского Кремля — коллекции императорских пасхальных яиц.
«Вексельберг спас хрестоматийную коллекцию музейного уровня от распыления, сохранив ее целостность», — рассказала Татьяна Мунтян, хранитель коллекции Фаберже Музеев Московского Кремля.
Как и Малкольм Форбс, долгие годы бесплатно выставлявший в
Пять лет назад открылась постоянная экспозиция — Музей Фаберже в Петербурге, в специально перестроенном для этой цели Шуваловском дворце.
Возможно, покупая коллекцию Форбса, Виктор Вексельберг руководствовался не только альтруистическими целями. В 2007 году
Как получилось, что права на Fabergé не принадлежат потомкам семьи Фаберже и переходят из рук в руки?
Саквояж и шесть чемоданов с сокровищами
Накануне бегства из Петрограда Карл Фаберже подстраховался — по крайней мере, он так думал. Свой большой дом с массивным фасадом, облицованным
Это было разумно: в марте 1918 года советская власть издала декрет о защите собственности иностранцев. А в доме Фаберже хранились драгоценности семьи и клиентов. Сохранившаяся опись оценивает вещи в 1 603 614 рублей золотом в ценах 1917 года (по сегодняшнему курсу 825,6 млн рублей). Но об этом кроме Карла и Евгения Фаберже знал лишь кассир миссии по фамилии Циммерман. Драгоценности были упакованы в большой саквояж и помещены в блиндированную (бронированную) комнату с немецким
За хранение вещей в своем же доме Фаберже ежемесячно платил швейцарцам 1% от их стоимости и даже составил формальную расписку на сумму 100 000 рублей. Была и вторая расписка с перечнем драгоценностей и их эскизами, по которой можно и сейчас отслеживать вещи на антикварном рынке.
В доме поселился швейцарский посол Эдуард Одье, что казалось Фаберже вполне надежной защитой. После тяжелого ранения Ленина и убийства главы СК Урицкого 30 августа 1918 года был объявлен красный террор. Фаберже бежал. А уже через месяц швейцарский посол распорядился перенести все свои чемоданы, а также вещи Фаберже, включая саквояж с драгоценностями, в посольство Норвегии, на Мойку, 42.
Через две недели Швейцария разорвала дипломатические отношения с Советской Россией, и господин Одье благополучно отбыл на родину.
Когда
История с саквояжем стала лишь началом трагического крушения фирмы. Большевики изъяли все ценности из петроградского и московского магазинов, складов, мастерских и фабрик. В это же самое время антикварные рынки Европы были завалены вывезенными из России драгоценностями Фаберже и подделками под изделия фирмы. От продажи награбленного и вывезенного наследники не получили ни рубля.
Ссоры в семье Фаберже, навет на сына Агафона
Дела у Фаберже пошли неважно уже за несколько лет до революции. Годовой оборот фирмы составлял на пике ее деятельности более 1 млн золотых рублей. Первый ощутимый удар нанесла Первая мировая война. Упала выручка в Европе: в 1915 году пришлось закрыть магазин в Лондоне, работавший с 1903 года под руководством сына Николая.
К началу революционных событий Карлу было уже за семьдесят, он устал и желал отойти от активного управления компанией. Старший Фаберже искал надежного партнера, на которого можно было возложить все вопросы управления.
В итоге партнером Карла Фаберже стал Отто Бауэр, директор правления фирмы. За год до революции фирма была реорганизована в «Товарищество на паях «К. Фаберже». Бауэр получил от Карла Фаберже генеральную доверенность, по которой ему переходило ведение дел и право принятия решений. Отто Бауэр, в отличие от сыновей Карла Фаберже, пользовался полным доверием, и это стало роковой ошибкой ювелира.
В 1922 году партнер Бауэр сообщил наследникам Фаберже, что ничего из их имущества отдать не может — «все отняли экспроприаторы». Семья Фаберже ему не поверила и сочла его вором. Активнее всех пытался вернуть имущество Евгений. И через бывшего министра юстиции Латвии добился ареста Бауэра. В тюрьме на допросе Бауэр сообщил, что от наследия Фаберже не осталось ничего, кроме часов Breguet. Взять часы Евгений отказался.
Двадцатого октября 1918 года, через месяц после бегства из России, Карл Фаберже составил завещание, где перечислил квартиры, земли, дачу, коллекции предметов искусства, включая японские вещи, коллекцию географических карт, гравюр, часов, а также мебель, книги и прочее имущество. Но фактически ничем этим Карл Фаберже уже не владел: завещание не имело для наследников ценности. По завещанию Карл Фаберже лишал своего сына Агафона наследства. Он также освободил других своих сыновей от обязательств по отношению к брату в том случае, если Агафон откроет сам или примет
Однако именно Агафон обладал крепкой деловой хваткой и хорошо разбирался в финансовых тонкостях бизнеса. Вся дальнейшая жизнь Агафона подтверждает силу его характера и здоровый авантюризм, которым не обладали его братья.
В Советской России Агафон прожил 10 лет: дважды сидел в тюрьме и перенес множество допросов. Чекисты упорно искали припрятанные семьей Фаберже сокровища. Пару лет Агафон успел поработать экспертом в Гохране, куда его определил Лев Троцкий. Все эти годы жена Агафона Лидия и их пятеро детей жили в эмиграции — они уехали через год после революции. Самого Агафона из России не выпускали. В 1927 году он бежал. К побегу подготовился основательно: через финское консульство переправил свое имущество, в том числе коллекцию почтовых марок (Агафон был филателистом мирового уровня), в Финляндию дипломатической почтой. Организовать побег помог контрабандист Петр Пуккила. Агафон бежал в Финляндию со своей второй семьей (женой Марией Борзовой, бывшей бонной его старших сыновей, и их сыном Олегом) в ночь на 11 декабря 1927 года.
«Мой папаша все заранее обдумал. И мы с собой в дорогу ничего, кроме теплых вещей, не брали. Он заранее, задолго до той ночи, все ценности переправил в эстонское посольство, а оттуда дипломатической почтой, мы все в целости и сохранности получили в Гельсингфорсе», — писал Олег Фаберже в мемуарах.
После революции Европу и Америку захлестнула волна подделок «под Фаберже». Появилось даже такое понятие, как Fauxbergé, то есть «Фальшберже». Одним из тех, кто наладил промышленное производство подделок, стал «большой друг Советской России и Советского Союза» американский миллиардер Арманд Хаммер.
Революционеры и авантюристы. Кто и как в Советской России зарабатывал на Фаберже
Американец Арманд Хаммер, сын эмигрантов из Одессы, приехал в Россию в 1921 году и быстро нашел общий язык с Лениным: в обмен на поставки в разоренную страну лекарств и пшеницы Хаммер получил от вождя пролетариата право на вывоз предметов искусства и множество других преференций. Он говорил: «Стать миллионером не трудно. Нужно просто дождаться революции в России».
Хаммер прожил в Советской России девять лет, представляя интересы крупных западных компаний, основал собственную карандашную фабрику и успел переправить в Европу огромное количество ценностей.
По иронии судьбы Хаммера поселили в доме Купеческого общества на Кузнецком мосту, где раньше располагался магазин Фаберже и студия художников фирмы.
В 1927 году директор Оружейной палаты Кремля Дмитрий Иванов добился получения из валютных резервов в фонды Кремля 24 императорских пасхальных яиц. Однако в 1930 году власти забрали для экспорта 11 из них. Эти императорские яйца, как и множество других драгоценностей, оказались в руках Хаммера. «Некоторые вещи он покупал по цене материала — например, императорское пасхальное яйцо “Ренессанс”, за 1500 золотых рублей, в то время как императорская семья заплатила за него 4750 рублей», — рассказывает хранитель коллекции Фаберже в Музеях Кремля Татьяна Мунтян.
Хаммеру удалось собрать вокруг себя мастеров из мастерских Фаберже и обзавестись копиями фирменных петербургских клейм и императорских шрифтов. В его галерее работал консультант, «специалист по русскому Фаберже». Он и агенты братьев Хаммеров выдавали подделки за редкие дубликаты оригинальных вещей Фаберже или даже за подлинники.
Одновременно в Европе и Америке друг за другом шли аукционы, на которых агенты советского правительства продавали подлинные вещи Фаберже. Например, на аукционе немецкой антикварной фирмы Rudolph Lepke’s
В 1933 году из Оружейной палаты изъяли еще четыре яйца. Ее директор Дмитрий Иванов, не выдержав разграбления коллекции и уничтожения памятников в Кремле, кончил жизнь самоубийством. На следующий день после его гибели в Оружейную палату пришел представитель советского «Антиквариата» с мандантом на изъятие еще 120 предметов.
На этом фоне бизнес братьев Хаммеров процветал: рекламируя фирму как «императорский Фаберже», к 1930-м годам они создали в Европе и США настоящий культ Фаберже.
Галерея Wartski, один из самых именитых и авторитетных дилеров Фаберже на антикварном рынке, тоже получала вещи непосредственно в Советской России: за покупками ездил лично владелец Wartski Эммануил Сноумен. Но большую часть предметов Фаберже привез в Лондон в 1927 году деловой партнер Wartski: пообщавшись с советским представителем в Париже, он вывез оттуда огромный чемодан ювелирных изделий. Так галерея Wartski стала европейским центром продажи произведений Фаберже.
Fabergé и Fauxbergé: подлинники и фальшивки
«В
Порядка 8−10% от оборота предметов Фаберже составляют подделки, утверждает директор музея Фаберже в
Чаще подделывают, например, камнерезную пластику. «Это проще и дешевле. Главное, что требуется, — подобрать камни из правильного месторождения, — говорит Владимир Воронченко. — Искусство обработки камня в России всегда было на высоком уровне». «Важно понимать разницу между подделками с фальшивыми клеймами и вещами, стилизованными “под Фаберже”, не повторяющими предметы, которые уже были произведены», — уточняет Валентин Скурлов. Коллекционеры понимают, что подделки неизбежны, и стараются обратить такие ситуации себе на пользу: в каталогах публикуют и список подделок, разделы «Фальшберже», Fauxbergé.
В 1931 году на рынке Европы появилась компания Fabergé Inc. Под товарным знаком Fabergé стала продаваться парфюмерия и туалетные принадлежности. Это не просто Fauxbergé, а отдельный бизнес.
И тут тоже не обошлось без Арманда Хаммера.
Как купить бренд Fabergé за $25 000
Компанию Fabergé Inc. зарегистрировал друг Хаммера, испанский бизнесмен Самуэль Рубин, экспортер мыла и оливкового масла. Когда в Испании началась гражданская война и стало не до масла, Рубин по совету Хаммера основал новую компанию, Fabergé Inc., которая занялась производством одеколона и духов. Семья Фаберже случайно узнала об этом в 1945 году. В это же время братья Фаберже, Евгений и Александр, пытались возродить семейное дело: зарегистрировали в Париже компанию Fabergé & Cie и открыли мастерскую, где чинили старые изделия и
Братья Фаберже пытались защитить права семьи на бренд и подали судебный иск против Самуэля Рубина. На суде выяснилось, что бренд «Фаберже» никогда не существовал в юридическом поле, он не был зарегистрирован.
Тем временем Рубин зарегистрировал товарный знак Fabergé и в США. Тяжба длилась шесть лет. Братья Фаберже проиграли. Как объясняет Валентин Скурлов, по решению суда Самуэль Рубин мог использовать имя Fabergé в отношении широкого ряда товарных групп (от ремней до накладок на сумки), за что заплатил Fabergé & Cie $25 000.
По сути, это единственная выплата за право использования бренда, которую
В 1964 году Рубин продал Fabergé Inc. косметической компании Rayette за $26 млн. С этого момента бренд стал выпускать косметику, парфюмерию, товары личной гигиены, ювелирные изделия.
В 1984 году Riklis Family Corporation выкупила Fabergé Inc. за $670 млн.
В 1989 году Fabergé Inc. приобрела глобальная корпорация Unilever за $1,5 млрд.
Unilever не только зарегистрировала в качестве товарного знака Fabergé в широком ассортименте товаров по всему миру, но и предоставила лицензии на производство и продажу отдельных видов продукции под брендом Fabergé. Наряду с очками, парфюмерией, столовым серебром, фарфором и прочими вещами свое скромное место в списке занимали и ювелирные изделия. И тут бренду, наконец, немного повезло.
В 1989 году эксклюзивные права на лицензии по производству ювелирных изделий и часов приобрела немецкая ювелирная фирма Victor Mayer. Почти за 20 лет действия лицензии фирма создала большое количество новых ювелирных изделий и пасхальных яиц в стилистике Фаберже из золота и платины с драгоценными камнями и эмалями. Кроме этой небольшой компании, ювелирное направление Fabergé мало кого интересовало: в США Fabergé знали как косметический бренд.
К 2006 году Fabergé
Неудивительно, что в итоге миллиардеру Виктору Вексельбергу пришла в голову мысль вернуть бренду прежние права и вдохнуть в него новые силы.
Воссоздать из руин самый известный в мире русский бренд Вексельберг не успел. Его интересы сразу же столкнулись с интересами его
Борьба Виктора Вексельберга за Fabergé
Поначалу все шло хорошо: переговорами с Unilever занялся инвестиционный директор ГК «Ренова» Владимир Кузнецов, новый актив должен был войти в инвестиционный фонд Pallinghurst Resources. На паритетных началах фонд контролировался компанией «Ренова» и
Как сообщала газета «Ведомости», вместе со своими партнерами и сыном Шоном Гилбертсон договорился о выкупе подразделения Unilever, Unilever Lever Fabergé, сумма сделки — порядка $36 млн — всех устроила.
Гилбертсон — один из основных владельцев крупнейшей в мире компании по добыче изумрудов, рубинов и аметистов в Мозамбике и Замбии. Возможно, понимание того, какие возможности получает владелец драгоценных копий, вооруженный историческим ювелирным брендом, и сыграло в истории с покупкой Fabergé роковую роль.
22 декабря 2006 года специально созданная компания Project Egg Ltd Брайана Гилбертсона приобрела глобальный портфель товарных знаков, лицензий и связанных с ним прав, относящихся к бренду Fabergé. Project Egg Ltd (ставшая позже Fabergé Limited) вошла в структуру Pallinghurst без ведома владельца «Реновы». Самому Вексельбергу Гилбертсон, уже покинувший к тому моменту СУАЛ, предложил стать основным инвестором нового проекта.
Свежеприобретенные права на выпуск восьми видов продукции (от косметики до одежды) Гилбертсона и Вексельберга мало интересовали. В центре их коммерческих интересов стояла исключительно возможность производства вещей из драгоценных камней. В октябре 2007 года Pallinghurst Resources публично заявляла о намерениях группы инвесторов потратить до $450 млн на разработку цветных камней для производства предметов роскоши под брендом Fabergé. В числе инвесторов участники рынка называли и Виктора Вексельберга. Но и с этими договоренностями не сложилось,
В том же году портфельная компания Гилбертсона Gemfield приобрела Fabergé Limited примерно за $90 млн. Тогда же представители компании Виктора Вексельберга оставили судебные претензии к компании Брайана Гилбертсона. «Спор с Брайаном Гилбертсоном, как и обладание им брендом Fabergé, уже свершившийся исторический факт. Дальнейшие разбирательства Вексельберга не интересуют», — рассказал Forbes Life источник из ближайшего окружения миллиардера.
Год спустя, в 2013-м, Вексельберг открыл в Петербурге Музей Фаберже. Не задалась и торговля предметами Fabergé у бизнесмена Владимира Воронченко. Сейчас Воронченко возглавляет Музей Фаберже в Петербурге, а сеть ювелирных бутиков Louvre, сократившаяся до двух магазинов, больше не торгует Fabergé.
Возвращение легендарного бренда все же состоялось — в современной инкарнации в исполнении южноафриканского бизнесмена. Судя по сайту Gemfield, компании сегодня принадлежат магазины Fabergé в 21 стране по всему миру — от Бахрейна до Украины. По иронии судьбы бутик Fabergé в
С сайта Gemfields.com легко перейти на Faberge.com, с которого смотрит фотография правнучки Карла Фаберже Татьяны, там же цитата из написанной ею книги об истории ювелирного дома. Но Татьяна Федоровна Фаберже никакого отношения к Gemfield не имеет.
ак, через 90 лет после революции 1917 года, в октябре 2007 года наследники и бренд Фаберже
Современные потомки Фаберже тоже делают яйца. Но деревянные
По телефонному номеру с кодом Франции Forbes Life отвечает ясный звонкий голос — поверить в то, что трубку взяла 88-летняя дама, невозможно. Правнучка Карла Фаберже Татьяна Федоровна, гражданка Швейцарии, живет во Франции.
Татьяна Фаберже — хранитель семейного архива — сотен писем, которыми обменивались сыновья, доверенные лица, контрагенты, множество родственников и внуков Карла Фаберже, среди которых и ее отец Федор, сын Агафона, бежавшего из Советской России по льду Финского залива.
Бразилия, Австралия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швейцария — места жительства потомков Карла Фаберже. Сегодня их около 30 человек, а фамилию Фаберже носят примерно двадцать. В полном смысле слова «наследниками» можно назвать лишь
В Бразилии живут 17 потомков Фаберже. Большинство из них по сей день носят знаменитую фамилию, но не говорят и не читают
Первым в Бразилию приехал внук Карла Фаберже, сын Агафона и тоже Агафон. Он окончил консерваторию в Цюрихе, но предпочел сельское хозяйство в Бразилии. Его младший брат Петр, окончив в Швейцарии агрономическую школу, тоже уехал в Бразилию. Стал фермером Рюрик: он окончил в Швейцарии школу птицеводства и стал владельцем фермы на две тысячи кур (что, к слову, помогло ему с матерью пережить Вторую мировую войну). Своей семьи и детей у Рюрика не было, как и у его брата Игоря, кутюрье и дизайнера ювелирных украшений. Не было детей и в браках
Частые бездетные браки или вообще отсутствие детей — наша характерная черта, она и стала причиной того, что связи в династии Фаберже почти оборвались.
. К счастью, ее отца Федора, пятого сына Агафона, сельское хозяйство в Бразилии не заинтересовало. Он окончил в Женеве школу декоративного искусства и на протяжении 20 лет, до 1970 года, занимался производством эксклюзивных ювелирных изделий под маркой «Феодор Фаберже», а дочь Татьяна ему во всем помогала. При этом Татьяна 38 лет проработала помощником руководителя в швейцарском ЦЕРНе. Татьяна написала 12 книг об истории династии, основала фонд «Татьяна Фаберже».
Наиболее интересно судьбы складывались
Единственная дочь Теодора Сара тоже работает в семейной фирме, числится дизайнером, хотя специального образования у нее нет. Фирма выпускает в основном пасхальные яйца,
Хранитель архива семьи Фаберже Татьяна живет одна на старой ферме неподалеку от Женевы вместе с котом и лабрадором Рокки. Несколько раз Татьяна Фаберже была в Петербурге, заходила в Музей Фаберже, где, как она сказала, «все хорошо показано». Татьяна Федоровна отлично помнит, как ее дядя Евгений Фаберже более 30 лет боролся с советскими властями, пытаясь добиться компенсации. Теперь эти попытки прекратились.
«Бороться дальше бесполезно, к тому же нельзя жить прошлым, — Татьяна Фаберже говорит медленно, тщательно подбирает слова. — Карл Фаберже всегда пытался найти свежие интересные идеи и сам задавал моду. Если бы Карл Фаберже был жив, он сейчас стал бы великим ювелиром».