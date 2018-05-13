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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В нижней части Нижнего Новгорода активно взялись за ремонт дорог

Работы завершены в переулке Вайгач, на остальных участках идет фрезерование дорожного покрытия.

Источник: Комсомольская правда

На качество дорог в Нижнем Новгороде не пожаловался уже только ленивый. Большинство из них находится просто в ужасном состоянии. На дорогах, порой, столько ям, что их невозможно объехать. При этом они настолько глубокие, что водители небольших автомобилей опасаются, что, попав в нее, останутся без колеса.

Ремонтная кампания уже началась, однако значительных улучшений автомобилисты пока не заметили. Тем не менее в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области поспешили успокоить нижегородцев и рапортовали о завершении ремонта переулка Вайгач в Ленинском районе, который был произведен в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, завершены работы по устройству покрытия на улице Федосеенко от границы Сормовского района до дома № 54 по улице Федосеенко д. 54 (въезд в Нижний Новгород с Московского шоссе), а также на участке дороги по улице Баумана (от улицы Памирская до переулка Вайгач). Осталось лишь закончить ремонт тротуаров.

Начались работы на участке улицы Ясной от улицы Кима до улицы Землячки, на участке улицы Баумана от улицы Композиторской до улицы Памирской, на улице Землячки от улицы Ясной до улицы Ужгородской, на проспекте Бусыгина и на улице Ванеева. Однако до асфальтирования дело еще не дошло. Дорожные службы лишь срезали старый асфальт, увеличив прежние ямы. Однако в скором времени обещают залатать все дыры.

По данным нижегородского минтранса в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» заложено 1 806,1 миллиона рублей. В том числе из федерального бюджета будет выделено 800 миллионов рублей, из областного бюджета — 975,5 миллионов рублей, из местного бюджета — 30,6 миллионов рублей.

За год на эти деньги предполагается отремонтировать более 127 километров автодорог: более 37 километров городских дорог (32 участка) и почти 90 километров дорог регионального значения (19 участков).

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