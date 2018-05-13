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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы рискуют ногами и автомобильной подвеской на набережной Масалитинова

Тротуары и дорожное полотно провалились в нескольких местах.

Источник: Комсомольская правда

Пока одни дороги в городе по федеральной программе приводят в нормативное состояние, другие, не менее значимые, стремительно разрушаются и становятся опасными. Речь идет о набережной Масалитинова.

— Прошелся недавно пешком по тротуару вдоль водохранилища и ужаснулся, — поделился с нами читатель Алексей. — На участке между Чернавским и Северным мостами насчитал пять глубоких ям. Плитка провалилась вместе с грунтом. Если не смотреть под ноги, то можно упасть и покалечиться.

Но и это еще не все. В районе дома № 6 провалился под асфальт колодец на полосе движения в сторону Северного моста. Кто-то «заботливо» пометил яму дорожным блоком. Тем и ограничились.

Надо сказать, что брак подрядчика, участвовавшего в реконструкции набережной Масалитинова в 2012 году, обнаруживался сразу после сдачи объекта и неоднократно. «Комсомолка» писала о перекладке асфальта, который пошел волнами, замене крышек колодцев, которые ломались под колесами машин, перекладке тротуарной плитки, которая проваливалась как сейчас. Но, пока дорога находилась на гарантии, худо ли бедно строители за свой счет исправляли халтуру. Теперь, когда гарантийные пять лет истекли, горожане остались один на один с проблемами.

В понедельник «Комсомолка» отправит запрос о ремонте дороги в мэрию и позже опубликует ответ чиновников.

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