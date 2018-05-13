Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После смены правительства в жизни Шойгу грядут перемены - эксперт
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Валерия провела тренировку прямо в самолете
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12:15 (мск), источник: БЕЛТА

Грозы ожидаются на юге Беларуси 14 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются на юге Беларуси 14 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 762 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: БЕЛТА

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по югу, днем также преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7−13 градусов тепла, во второй половине дня будет плюс 16−22 градуса, на севере страны — до 24 градусов.

Синоптики предупреждают, что в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем!

Все новости региона
 В Бресте с балкона 14-го этажа выпала одиннадцатиклассница
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
CNN: бывший помощник Трампа лоббирует интересы En+ Дерипаски
Стал известен победитель Евровидения-2018
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь