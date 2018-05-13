Грозы ожидаются на юге Беларуси 14 мая

Источник: БЕЛТА

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по югу, днем также преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7−13 градусов тепла, во второй половине дня будет плюс 16−22 градуса, на севере страны — до 24 градусов.