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12:14 (мск), источник: Actualitati.md

День семьи в Комрате собрал более 10 тысяч гостей

В субботу, 12 мая, грандиозный детский праздник прошел в Комрате по случаю Дня семьи.

Источник: Actualitati.md

Мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, было организовано Благотворительным фондом первой леди «Din suflet», под эгидой Президента Республики Молдова. Фестиваль, наряду с 10 000 жителями Гагаузии, посетил и сам глава государства вместе с семьёй. Специально для юных гостей организаторы предусмотрели множество развлечений -карусели, батуты, фотозоны и десятки тысяч порций мороженого.

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С днем семьи жителей Комрата и всей автономии поздравил глава государства Игорь Додон. Он прибыл на праздник вместе с супругой и младшим сыном.

«Малыши были счастливы прокатиться на паровозике, посмотреть представление, организованное детскими коллективами, посмеяться вместе с клоунами, получить призы и подарки», — рассказал он. Глава государства отметил необходимость как можно чаще проводить мероприятия, посвящённые популяризации ценностей традиционной семьи, так как они способствуют укреплению общества.

«Важность семьи бесспорна, так как она является основой в строительстве будущего, в семье формируются поколения и цементируются традиции», — заключил он. Кроме этого, глава государства пригласил всех жителей города Бельцы также принять участие завтра, а жителей Кишинева — 15 мая, в Фестивале семьи. Всех участников праздника приветствовал и вице-спикер НСГ Александр Суходольский. Он отметил, что «семья всегда была основой гагаузского общества».

«Я приятно удивлен, как много людей собралось сегодня на праздник. Это еще одно доказательство, как важны семейные ценности для Гагаузии. От всей души желаю вам прекрасных выходных и как можно больше приятных минут, проведенных вместе с родными людьми», — сказал Суходольский. Actualitati.md напоминает, что в сентябре, впервые в Кишиневе, под эгидой Президента Республики Молдова пройдет Всемирный конгресс семей, который соберет около 2000 участников из более чем 50 стран. В конгрессе примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также один из высокопоставленных представителей Ватикана.

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