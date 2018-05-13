День семьи в Комрате собрал более 10 тысяч гостей
В субботу, 12 мая, грандиозный детский праздник прошел в Комрате по случаю Дня семьи.
В субботу, 12 мая, грандиозный детский праздник прошел в Комрате по случаю Дня семьи.
Мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, было организовано Благотворительным фондом первой леди «Din suflet», под эгидой Президента Республики Молдова. Фестиваль, наряду с 10 000 жителями Гагаузии, посетил и сам глава государства вместе с семьёй. Специально для юных гостей организаторы предусмотрели множество развлечений -карусели, батуты, фотозоны и десятки тысяч порций мороженого.
С днем семьи жителей Комрата и всей автономии поздравил глава государства Игорь Додон. Он прибыл на праздник вместе с супругой и младшим сыном.
«Малыши были счастливы прокатиться на паровозике, посмотреть представление, организованное детскими коллективами, посмеяться вместе с клоунами, получить призы и подарки», — рассказал он. Глава государства отметил необходимость как можно чаще проводить мероприятия, посвящённые популяризации ценностей традиционной семьи, так как они способствуют укреплению общества.
«Важность семьи бесспорна, так как она является основой в строительстве будущего, в семье формируются поколения и цементируются традиции», — заключил он. Кроме этого, глава государства пригласил всех жителей города Бельцы также принять участие завтра, а жителей Кишинева — 15 мая, в Фестивале семьи. Всех участников праздника приветствовал и
«Я приятно удивлен, как много людей собралось сегодня на праздник. Это еще одно доказательство, как важны семейные ценности для Гагаузии. От всей души желаю вам прекрасных выходных и как можно больше приятных минут, проведенных вместе с родными людьми», — сказал Суходольский. Actualitati.md напоминает, что в сентябре, впервые в Кишиневе, под эгидой Президента Республики Молдова пройдет Всемирный конгресс семей, который соберет около 2000 участников из более чем 50 стран. В конгрессе примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также один из высокопоставленных представителей Ватикана.