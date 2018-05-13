День семьи в Комрате собрал более 10 тысяч гостей

Источник: Actualitati.md

Мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, было организовано Благотворительным фондом первой леди «Din suflet», под эгидой Президента Республики Молдова. Фестиваль, наряду с 10 000 жителями Гагаузии, посетил и сам глава государства вместе с семьёй. Специально для юных гостей организаторы предусмотрели множество развлечений -карусели, батуты, фотозоны и десятки тысяч порций мороженого.

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С днем семьи жителей Комрата и всей автономии поздравил глава государства Игорь Додон. Он прибыл на праздник вместе с супругой и младшим сыном.

«Малыши были счастливы прокатиться на паровозике, посмотреть представление, организованное детскими коллективами, посмеяться вместе с клоунами, получить призы и подарки», — рассказал он. Глава государства отметил необходимость как можно чаще проводить мероприятия, посвящённые популяризации ценностей традиционной семьи, так как они способствуют укреплению общества.

«Важность семьи бесспорна, так как она является основой в строительстве будущего, в семье формируются поколения и цементируются традиции», — заключил он. Кроме этого, глава государства пригласил всех жителей города Бельцы также принять участие завтра, а жителей Кишинева — 15 мая, в Фестивале семьи. Всех участников праздника приветствовал и вице-спикер НСГ Александр Суходольский. Он отметил, что «семья всегда была основой гагаузского общества».