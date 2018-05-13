В Петербурге появился второй военный музей-корабль
Четырёхдневный морской переход завершил эскадренный миноносец «Беспокойный». Боевой корабль прибыл из Балтийска в Кронштадт к месту вечной стоянки 13 мая. Об этом сообщает
Четырёхдневный морской переход завершил эскадренный миноносец «Беспокойный». Боевой корабль прибыл из Балтийска в Кронштадт к месту вечной стоянки 13 мая. Об этом сообщает
Миноносец водоизмещением свыше 6 тысяч тонн и длиной 156 метров войдёт в состав экспозиции «Парка Патриот Западного военного округа» и будет экспонироваться у причалов кронштадтской
«Прибытие
Судно заложили на заводе им А. А. Жданова 8 апреля 1987 года, спустили на воду 9 июня 1990 года. В 1994 году корабль обеспечивал визит в