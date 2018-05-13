Грандиозный концерт в Кишиневе: Кобзон и Лещенко, приглашенные Иланом Шором, поздравили собравшихся с Днем Победы

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Известные и любимые публикой песни военных лет спели легендарные российский артисты — Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Председатель фонда Илан Шор еще раз подтвердил, что забота о ветеранах Великой Отечественной войны и в дальнейшем для него очень важна.

Среди нескольких тысяч зрителей, пришедших на концерт, были и ветераны Великой Отечественной войны, приехавшие со всей страны. Здесь же у сцены бала организована импровизированная полевая кухня, предоставлявшая всем желающих отведать солдатской каши. Также, для удобства пожилым и ветеранам перед сценой были в достаточном количестве организованы сидячие места.

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«Ветераны завоевали эту Победу для нас, принесли нам свободу и чистое небо над головой. Каждый день, пока они живы, мы обязаны быть рядом, помогать им, а о тех, кого уже нет в живых, мы обязаны помнить вечно и приклоняться перед их подвигом», — завил со сцены Илан Шор, председатель благотворительного фонда «Мирон Шор».

Многие зрители сумели пообщаться с Иланом Шором лично, сфотографироваться с ним, поблагодарить за заботу и внимание. От пожилых граждан с наградами на груди, до деток, одеиых в стилизованную военную униформу, все хором пели известные песни времен войны, танцевали под звуки музыки любимых артистов. Кульминацией концерта стал грандиозный салют, осветивший небо над всем столичным сектором Рышкановки.

Иосиф Кобзон и Лев Лещенко поблгодарили председателя фонда «Мирон Шор» за приглашение.

«Это уже не первый раз, когда я приезжаю на этот праздник в Кишинев. Признателен за то, что люди в этот день едины, что празднуют и что они вместе», — заявил Иосиф Кобзон.

«Была такая радость и такое умиротворение, это единственный праздник, который по-настоящему объединяет нас. Этот праздник, День Победы, в сердце каждого из нас, — отметил Лев Лещенко.