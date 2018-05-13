Грандиозный концерт в Кишиневе: Кобзон и Лещенко, приглашенные Иланом Шором, поздравили собравшихся с Днем Победы
В субботний вечер, 12 мая, Сквер Парка
В субботний вечер, 12 мая, Сквер Парка
Известные и любимые публикой песни военных лет спели легендарные российский артисты — Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Председатель фонда Илан Шор еще раз подтвердил, что забота о ветеранах Великой Отечественной войны и в дальнейшем для него очень важна.
Среди нескольких тысяч зрителей, пришедших на концерт, были и ветераны Великой Отечественной войны, приехавшие со всей страны. Здесь же у сцены бала организована импровизированная полевая кухня, предоставлявшая всем желающих отведать солдатской каши. Также, для удобства пожилым и ветеранам перед сценой были в достаточном количестве организованы сидячие места.
«Ветераны завоевали эту Победу для нас, принесли нам свободу и чистое небо над головой. Каждый день, пока они живы, мы обязаны быть рядом, помогать им, а о тех, кого уже нет в живых, мы обязаны помнить вечно и приклоняться перед их подвигом», — завил со сцены Илан Шор, председатель благотворительного фонда «Мирон Шор».
Многие зрители сумели пообщаться с Иланом Шором лично, сфотографироваться с ним, поблагодарить за заботу и внимание. От пожилых граждан с наградами на груди, до деток, одеиых в стилизованную военную униформу, все хором пели известные песни времен войны, танцевали под звуки музыки любимых артистов. Кульминацией концерта стал грандиозный салют, осветивший небо над всем столичным сектором Рышкановки.
Иосиф Кобзон и Лев Лещенко поблгодарили председателя фонда «Мирон Шор» за приглашение.
«Это уже не первый раз, когда я приезжаю на этот праздник в Кишинев. Признателен за то, что люди в этот день едины, что празднуют и что они вместе», — заявил Иосиф Кобзон.
«Была такая радость и такое умиротворение, это единственный праздник, который
Живой концерт, организованный благотворительным фондом «Мирон Шор» был организован по случаю Дня Победы. На сцену вышли местные артисты, такие как Маргарета Ивануш, Национальный Оркестр Телерадио Молдова, под руководством Георге Мустя, а также