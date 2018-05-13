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13:35 (мск), источник: ТАСС

В США растет популярность имени Меланья для новорожденных девочек

В рейтинге популярности имен за 2017 имя первой леди Соединенных Штатов поднялось сразу на 720 позиций — с 1650 в 2016 году до 930 в прошлом.

Источник: AP 2018

ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Имя Меланья стало за последнее время очень быстро набирать популярность, и им все чаще называют новорожденных девочек. Об этом говорится в распространенном ежегодном рейтинге популярности имен за 2017 год Управления социального обеспечения (при министерстве здравоохранения и социальных служб) США.

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По его сведениям, имя первой леди страны вошло в пятерку самых быстро набирающих популярность. В общем рейтинге оно поднялось сразу на 720 позиций — с 1650 в 2016 году до 930 в прошлом. Данный список женских имен возглавила Энсли (поднялась с 1461 на 965 позицию), за которым идет Оклин (с 1072 на 886). Меланья имеет греческие корни и означает «черный, темный».

В общем перечне мужских имен Дональд по сравнению с данными на 2016 год остался на прежнем 488-м месте. Имя нынешнего президента достигло своей пиковой популярности в 1934 году — за 12 лет до рождения Трампа. Тогда Дональд был шестым по популярности именем в США. Сейчас же в общем рейтинге первое место по популярности среди мальчиков занимает Уильям, девочек — Эмма.

В последние недели популярность супруги главы государства заметно выросла, в том числе среди демократов. Согласно недавнему опросу телеканала CNN, 57% американцев говорят, что у них благоприятное впечатление о Меланье Трамп, по сравнению с 47% в январе. 27% респондентов отрицательно относятся к первой леди.

48-летняя Меланья состоит в браке с Дональдом Трампом с 2005 года. Она уроженка Словении, до замужества носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года жила в Нью-Йорке. Активно занимается благотворительностью, в 2005 году стала послом доброй воли американского отделения Красного Креста.

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