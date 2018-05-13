В Воронеже приставы начали принудительный снос нежилого здания на улице Героев Сибиряков

Администрация Воронежа и судебные приставы начали демонтаж нежилого здания площадью 137 кв. м на улице Героев Сибиряков, сообщила пресс-служба регуправления ФССП в пятницу, 11 мая.

Воронежец не исполнял требования исполнительного производства о добровольном демонтаже здания. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем).

После этого приставы обратились в суд с требованием снести здание от имени должника за его счет. Суд принял соответствующее постановление. После этого администрация приступила к демонтажу помещения. Теперь должнику придется возместить все расходы по сносу.