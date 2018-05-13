Украинская церковь обвинила Россию во вмешательстве в церковные дела

Источник: РИА "Новости"

«Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте патриархии.

В качестве примера приводится сбор подписей против автокефалии, который, по мнению членов синода, организован «прокремлевскими политическими структурами». Также сообщается, что в качестве инструмента используется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), в приходах которой распространяются «подписные листы» против автокефалии.

В этой связи синод выражает протест «против вмешательства России в церковные дела».

В настоящий момент на Украине существуют три православные церкви. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) во главе с митрополитом Онуфрием — единственно признанная в православном мире церковь на Украине. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная православная церковь создана в 1917 году, ее возглавляет митрополит Макарий. Кроме того, в стране действует Украинская греко-католическая церковь, которая подчиняется римскому папе.