Студенты из Украины прошли практику в Крыму

Студенты 1−3 курсов (СГПУ), обучающиеся по специальности’Туризм", проходили практику на полуострове с 27 апреля по 7 мая этого года. План маршрута — из города Судак до перевала Ангар — был утвержден руководством учебного заведения.

Как отмечают украинские масс-медиа со ссылкой на ректора университета Юрия Лянного, студенты отправились на полуостров, получив предварительное согласие Службы безопасности Украины (СБУ). Ректор объяснил поездку в Крым тем, что в Сумской области нет маршрутов соответствующей сложности.

«У них есть дисциплина “повышение профессионального мастерства”, в соответствии с которой студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые требуют горной подготовки», — заявил ректор.