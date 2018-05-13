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14:21 (мск), источник: "Российская газета"

Студенты из Украины прошли практику в Крыму

Речь идет об учащихся Сумского государственного педагогического университета (СГПУ).

Студенты 1−3 курсов (СГПУ), обучающиеся по специальности’Туризм", проходили практику на полуострове с 27 апреля по 7 мая этого года. План маршрута — из города Судак до перевала Ангар — был утвержден руководством учебного заведения.

Как отмечают украинские масс-медиа со ссылкой на ректора университета Юрия Лянного, студенты отправились на полуостров, получив предварительное согласие Службы безопасности Украины (СБУ). Ректор объяснил поездку в Крым тем, что в Сумской области нет маршрутов соответствующей сложности.

«У них есть дисциплина “повышение профессионального мастерства”, в соответствии с которой студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые требуют горной подготовки», — заявил ректор.

Однако в самой СБУ поспешили откреститься от того, что администрация сумского вуза не согласовывала студенческую практику с их организацией. Об этом заявила представитель главы управления СБУ по Сумской области. «Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — сообщила Олеся Рапута.

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