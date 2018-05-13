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19:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе празднуют 235-летие Черноморского флота

В этот день гостям и жителям города показывают технику, корабли и играют на музыкальных инструментах.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

235 лет со дня основания Черноморского флота празднуют в Севастополе 13 мая. Началось торжественное мероприятие с молебна во Владимирском соборе- усыпальнице адмиралов.

Затем военнослужащие возложили цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя, императрице Екатерине II.

Ну, а для гостей и жителей Севастополя также подготовлена праздничная программа. Во-первых, все желающие смогли познакомиться с различной военной техникой, которую черноморцы представили на площади Нахимова.

На Графской пристани прошло Театрализованное представление, символизирующее основные этапы истории флота. Только представьте, увидеть саму Екатерину в центре Севастополя! Конечно, это актриса, но зрители как будто перенеслись в прошлое. А залп пушки вызвал у публики массу эмоций.

Кроме этого желающие смогут еще пройтись по палубе настоящего военного корабля. У Минной стенки до самого вечера будет проходить показ кораблей Черноморского флота.

Бесплатно в этот день севастопольцы смогут посетить Музей Черноморского флота, а также Михайловскую батарею.

С 16. 00 до 20 часов на летней эстраде Приморского бульвара пройдет концерт духовых оркестров.

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