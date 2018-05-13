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17:24 (мск), источник: Sputnik.by

Суд оштрафовал двух мужчин за оскорбление пограничника в Брестском районе

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Двое мужчин оштрафованы за оскорбление сотрудника пограничной службы в Брестском районе, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел, когда они проезжали по автодороге Р94 «Брест — Домачево» в пределах пограничной зоны и во время проверки документов начали оскорблять пограничника.

«Суд Брестского района принял во внимание последующее раскаяние жителей приграничья и наличие у одного из них на иждивении детей, однако признал обоих виновными и подверг административном взысканиям в виде штрафов в размере 21 и 20 базовых величин», — сообщили Sputnik в пресс-службе ГПК.

Там также отметили, что инцидент был зафиксирован видеокамерой.

Согласно решению суда граждане совершили административное правонарушение, предусмотренное ст. 23.5 КоАП (оскорбление должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе).

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