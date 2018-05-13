Суд оштрафовал двух мужчин за оскорбление пограничника в Брестском районе

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел, когда они проезжали по автодороге Р94 «Брест — Домачево» в пределах пограничной зоны и во время проверки документов начали оскорблять пограничника.

«Суд Брестского района принял во внимание последующее раскаяние жителей приграничья и наличие у одного из них на иждивении детей, однако признал обоих виновными и подверг административном взысканиям в виде штрафов в размере 21 и 20 базовых величин», — сообщили Sputnik в пресс-службе ГПК.

Там также отметили, что инцидент был зафиксирован видеокамерой.