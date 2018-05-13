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17:08 (мск), источник: РИА Новости

Британские СМИ составили пособие для болельщиков в преддверии ЧМ

Британский таблоид The Sun составил пособие для болельщиков английской сборной, которые намерены посетить Чемпионат мира по футболу в России.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первым делом издание предупреждает читателей о мерах предосторожности в употреблении спиртных напитков.

«Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки. А русские известны своей любовью к водке. Если сложить одно и другое, получится убийственная комбинация» — предупреждает таблоид.
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В качестве основных правил составители пособия настоятельно советуют болельщикам закусывать во время употребления алкоголя, подготовить побольше тостов, а также ни в коем случае не смешивать водку с пивом, что, как указывают журналисты, грозит ужаснейшим похмельем.

Впрочем, британским фанатам вряд ли удастся избежать неприятных последствий застолья на утро, говорится в статье. Таблоид рекомендует взять пример россиян, которые, по утверждению журналистов, лечат похмелье борщом.

И самое главное, чего британцам не стоит делать, это соревноваться с русскими в вопросах выпивки.

«Это другая культура питья. Они вас перепьют», — говорится в материале.

Помимо советов относительно употребления алкоголя, пособие дает указания насчет основных правил вежливости, на которые стоит обратить внимание британцам. Так, болельщикам рекомендуют снимать обувь при входе в дом, уступать место пожилым людям, и не быть слишком навязчивыми по отношению к малознакомым людям.

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