Новый арт-объект в Челябинске: активисты нарисовали енота на трансформаторной будке
Серый «шкаф» превратили в яркую достопримечательность.
Серый «шкаф» превратили в яркую достопримечательность.
Очередную трансформаторную будку раскрасили активисты. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск рассказал челябинский урбанист Лев Владов.
Этот милый енот расположен неподалеку от «Детского мира». В ближайших планах активистов — раскрасить трансформаторную будку в районе ЮУрГУ.
Напомним, проект по раскрашиванию «шкафов» родился в Челябинске в прошлом году. Художники рисуют на будках яркие картины, чтобы украсить город.
Не обошлось и без скандалов. Недавно коммунальщики закрасили птичку на улице Красной. После этого глава Челябинска Евгений Тефтелев извинился перед общественностью за выходку сотрудников коммунальных служб.