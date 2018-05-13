Новый арт-объект в Челябинске: активисты нарисовали енота на трансформаторной будке

Источник: Комсомольская правда

Очередную трансформаторную будку раскрасили активисты. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск рассказал челябинский урбанист Лев Владов.

Этот милый енот расположен неподалеку от «Детского мира». В ближайших планах активистов — раскрасить трансформаторную будку в районе ЮУрГУ.

Напомним, проект по раскрашиванию «шкафов» родился в Челябинске в прошлом году. Художники рисуют на будках яркие картины, чтобы украсить город.