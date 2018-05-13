Рустэм Хамитов поздравил футболистов «Уфы» с выходом в Лигу Европы

Источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов присутствовал на матче и следил за игрой, а по окончанию встречи лично поздравил футболистов.

Напомним, сегодня, 13 мая, «Уфа» одержала крупную победу над «Тосно» в матче 30-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Уфы» отметились Дмитрий Сысуев, Сильвестр Игбун и Иван Пауревич, дубль оформил Дмитрий Живоглядов. «Уфа» набрала 43 очка и финишировала на шестом месте в РФПЛ.