Рустэм Хамитов поздравил футболистов «Уфы» с выходом в Лигу Европы
Глава республики Башкортостан поздравил игроков «Уфы» с победой над ленинградским «Тосно», которая обеспечила уфимской команде выход в Лигу Европы.
Глава республики Башкортостан поздравил игроков «Уфы» с победой над ленинградским «Тосно», которая обеспечила уфимской команде выход в Лигу Европы.
Рустэм Хамитов присутствовал на матче и следил за игрой, а по окончанию встречи лично поздравил футболистов.
Напомним, сегодня, 13 мая, «Уфа» одержала крупную победу над «Тосно» в матче 30-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Голами в составе «Уфы» отметились Дмитрий Сысуев, Сильвестр Игбун и Иван Пауревич, дубль оформил Дмитрий Живоглядов. «Уфа» набрала 43 очка и финишировала на шестом месте в РФПЛ.
Команда Сергея Семака в следующем сезоне может сыграть в Лиге Европы, так как победитель Кубка России, «Тосно», не получил лицензии для участия в еврокубках.