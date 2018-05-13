«Держим марку»: Молдова вновь в лидерах рейтинга самых пьющих стран мира

Источник: Sputnik.md

Потребление спиртных напитков в России снижается уже много лет, причем быстрыми темпами. Данные разных ведомств несколько разнятся — ВОЗ говорит о 13,9 литра на душу населения в год, Минздрав РФ и Роспотребнадзор — о десяти литрах. В январе министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя удалось снизить на 80 процентов.

Как бы то ни было, все согласны, что в России с каждым годом пьют все меньше, и эта тенденция сохраняется уже больше десяти лет. Только в 2017 году потребление алкоголя сократилось на 0,3 литра — это полторы бутылки водки (0,5 литра алкоголя), 4,5 литра сухого вина или 10 литров светлого пива.

В результате Россия теперь не входит даже в первую тройку самых пьющих стран (Литва — 18,2 литра, Беларусь — 16,4 литра, Молдова — 15,9 литра), занимая четвертое место и совсем немного опережая Румынию, Чехию, Хорватию, Болгарию.

Впрочем, все эти рейтинги и оценки достаточно условны. Так, по данным Евростата, наибольшую долю своих доходов на алкоголь тратят эстонцы. Неожиданные выводы В прошлом году в Европе опубликовали результаты масштабного исследования алкогольных пристрастий потребителей, проведенного центром «Европейский социальный опрос».

«Впервые изучалось население нескольких стран в аспекте и образа жизни, и здоровья, и условий труда», — пояснил профессор социологии Норвежского университета естественных и технических наук Терье Андреас Эйкему одному из норвежских изданий. Некоторые результаты оказались достаточно неожиданными. В частности, выяснилось, что обеспеченные и образованные пьют больше, чем люди с низким социальным статусом.

«Потребление алкоголя вообще, похоже, связано с высшим образованием. Это отличает алкоголь, например, от курения, распространенного исключительно в низших слоях общества. Однако благополучные люди пьют “правильно”, проблематичное потребление алкоголя более характерно для низших слоев», — отметил Эйкему.

Еще один неожиданный вывод — потребление алкоголя начинает влиять на здоровье человека довольно поздно по сравнению с другими факторами.

«Условия жизни важнее и могут сказать нам о том, почему мы пьем так, как мы пьем, — говорит Эйкему. — Проблематичное потребление алкоголя разрушает и самого человека, и его семью, но редко бывает основной причиной разрушения».

Кроме того, эксперты уверяют, что запреты (например, на продажу алкоголя в определенное время) — не лучший способ борьбы за здоровый образ жизни.