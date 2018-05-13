На Среднем Урале за две недели до лета снова пойдет снег

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области, судя по прогнозам синоптиков, сразу после весны начнется осень. После нескольких сухих и ясных дней, погода в регионе снова испортится. За две недели до лета снова пройдут дожди и даже снег.

Сегодня ночью температура воздуха составит +6-+8 градусов. В понедельник, 14 мая, днем столбики термометров покажут +15-+17 градусов, ночью — +1-+3. Местами возможен дождь.

Во вторник, 15 мая, днем воздух прогреется до +14−16 градусов, ночью похолодает до +2. Небольшой дождь. В среду, 16 мая, днем ожидается 11−13 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +2. Дождь и мокрый снег.

На севере области возможны заморозки до -3 градусов.