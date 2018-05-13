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19:11 (мск), источник: Фонтанка

По мосту Бетанкура и набережной Макарова запущено движение

Новый участок набережной Макарова от Адмиральского проезда до моста Бетанкура и сам мост открыты для всех автомобилистов. Первые автомобили рядовых граждан проехали по нему сегодня, 13 мая, около 18 часов.

Напомним, открытие дороги и переправы, а также станции метро «Новокрестовская» было приурочено к проведению игры «Зенит» — «СКА-Хабаровск», в которой петербургской клуб одержал яркую победу.

«Новокрестовская» полностью закроют в 19:00, чтобы через несколько дней открыть вместе с «Беговой». Однако принимать поезда с «Приморской» она перестала около 15:30. Это оказалось неожиданностью для пассажиров, которых высаживали из поездов на «Приморской».

Станция метро «Новокрестовская» была открыта сегодня, 13 мая, в 10 утра в связи с проведением тестовых мероприятий, связанных с футбольным матчем. К началу игры в 14 часов станция уже приняла большую часть болельщиков. После этого её главной задачей было принять пассажиров, выходящих со стадиона, и она работала только на вход.

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