По мосту Бетанкура и набережной Макарова запущено движение

Напомним, открытие дороги и переправы, а также станции метро «Новокрестовская» было приурочено к проведению игры «Зенит» — «СКА-Хабаровск», в которой петербургской клуб одержал яркую победу.

«Новокрестовская» полностью закроют в 19:00, чтобы через несколько дней открыть вместе с «Беговой». Однако принимать поезда с «Приморской» она перестала около 15:30. Это оказалось неожиданностью для пассажиров, которых высаживали из поездов на «Приморской».