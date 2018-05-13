Пицца-фестиваль состоялся в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Ташкенте состоялся первый тематический фестиваль пиццы — PizzaFest, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Ташкенте состоялся первый тематический фестиваль пиццы — PizzaFest, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Фестиваль прошел в парке Анхор Локомотив, где ведущие кафе и рестораны предложили жителям столицы свои лучшие пиццы. Во время мероприятия также состоялся
Участники мероприятия продавали пиццу по специальной фестивальной цене — 20 процентов скидки от основной цены. При этом ее можно было приобрести как цельную, так и по кускам.
«Замечательный праздник организован для граждан. Мы сегодня настолько были удивлены разнообразием предлагаемых пицц. При этом очень удобно, что участники фестиваля продают пиццу по кускам, у нас есть возможность распробовать разные виды этого замечательного итальянского блюда», — поделилась впечатлением местная жительница Нигора Авезметова.
Кроме того, организаторы фестиваля приготовили для детей отдельную развлекательную программу. Для зрителей постарше на большой сцене выступили звезды узбекской эстрады, в том числе, известный для казахстанской публики DJ Pilligrim.