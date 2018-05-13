Пицца-фестиваль состоялся в Ташкенте

Фестиваль прошел в парке Анхор Локомотив, где ведущие кафе и рестораны предложили жителям столицы свои лучшие пиццы. Во время мероприятия также состоялся мастер-класс по приготовлению пиццы для всех желающих. В этих целях приглашены ведущие пиццайоло из Италии, России и Казахстана.

Участники мероприятия продавали пиццу по специальной фестивальной цене — 20 процентов скидки от основной цены. При этом ее можно было приобрести как цельную, так и по кускам.

«Замечательный праздник организован для граждан. Мы сегодня настолько были удивлены разнообразием предлагаемых пицц. При этом очень удобно, что участники фестиваля продают пиццу по кускам, у нас есть возможность распробовать разные виды этого замечательного итальянского блюда», — поделилась впечатлением местная жительница Нигора Авезметова.