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19:27 (мск), источник: Kazinform

Пицца-фестиваль состоялся в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Ташкенте состоялся первый тематический фестиваль пиццы — PizzaFest, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль прошел в парке Анхор Локомотив, где ведущие кафе и рестораны предложили жителям столицы свои лучшие пиццы. Во время мероприятия также состоялся мастер-класс по приготовлению пиццы для всех желающих. В этих целях приглашены ведущие пиццайоло из Италии, России и Казахстана.

Участники мероприятия продавали пиццу по специальной фестивальной цене — 20 процентов скидки от основной цены. При этом ее можно было приобрести как цельную, так и по кускам.

«Замечательный праздник организован для граждан. Мы сегодня настолько были удивлены разнообразием предлагаемых пицц. При этом очень удобно, что участники фестиваля продают пиццу по кускам, у нас есть возможность распробовать разные виды этого замечательного итальянского блюда», — поделилась впечатлением местная жительница Нигора Авезметова.

Кроме того, организаторы фестиваля приготовили для детей отдельную развлекательную программу. Для зрителей постарше на большой сцене выступили звезды узбекской эстрады, в том числе, известный для казахстанской публики DJ Pilligrim.

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