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18:01 (мск), источник: Калининград.Ru

На улицах Калининграда нанесут красную линию для навигации туристов между объектами ЧМ-2018

На улицах Калининграда нанесут красную линию для навигации болельщиков между объектами чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

Источник: Калининград.Ru

— Мы реализуем проект навигационной красной линии. Эта линия пройдёт между основными объектами чемпионата мира по футболу: стадион, фан-зона, площадь Победы, Южный вокзал. И человек с минимальными знаниями географии города, который вообще не ориентируется в Калининграде, сможет встать на эту красную линию, где будут пиктограммы и направления, и дойти до каких-то объектов, — сказал Ермак.

Кроме того, по словам министра, туристы будут фотографироваться с красной линией и «каким-то образом развлекаться». Андрей Ермак отметил, что болельщиком должен понравиться этот объект.

— Мы её будем наносить непосредственно перед чемпионатом мира, чтобы не дать возможность людям успеть что-то дорисовать. Я представляю, куда могут дорисовать какие-то ответвления от этой линии. Мы хотим, чтобы этой «развлекухи» было как можно меньше. Ну, и призываем всех, что не нужно с этим играться. Это хорошая идея для наших туристов, чтобы у них были хорошие впечатления. Мне кажется, портить это неправильно, — добавил чиновник.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде запланировано четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го — Сербия со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го — Англия с Бельгией.

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