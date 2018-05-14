На улицах Калининграда нанесут красную линию для навигации туристов между объектами ЧМ-2018

Источник: Калининград.Ru

— Мы реализуем проект навигационной красной линии. Эта линия пройдёт между основными объектами чемпионата мира по футболу: стадион, фан-зона, площадь Победы, Южный вокзал. И человек с минимальными знаниями географии города, который вообще не ориентируется в Калининграде, сможет встать на эту красную линию, где будут пиктограммы и направления, и дойти до каких-то объектов, — сказал Ермак.

Кроме того, по словам министра, туристы будут фотографироваться с красной линией и «каким-то образом развлекаться». Андрей Ермак отметил, что болельщиком должен понравиться этот объект.

— Мы её будем наносить непосредственно перед чемпионатом мира, чтобы не дать возможность людям успеть что-то дорисовать. Я представляю, куда могут дорисовать какие-то ответвления от этой линии. Мы хотим, чтобы этой «развлекухи» было как можно меньше. Ну, и призываем всех, что не нужно с этим играться. Это хорошая идея для наших туристов, чтобы у них были хорошие впечатления. Мне кажется, портить это неправильно, — добавил чиновник.