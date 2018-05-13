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20:12 (мск), источник: Российская газета

Приставы начали продавать с торгов машины злостных должников по штрафам

Главная тенденция дня — именно продажа автомобилей лихачей.

Источник: AP 2018

До сих пор угроза, что машина водителя-должника уйдет с молотка, была скорее гипотетической. Скорее неплательщика штрафов брали на испуг. Теперь все меняется.

Свежий пример: недавно в Москве была продана Mazda-3, накатавшая 220 тысяч рублей неоплаченных штрафов. Машину остановили на дороге во время совместного рейда приставов с ГАИ.

За рулем находилась супруга должника. Идти домой ей пришлось пешком.

«Судебный пристав-исполнитель, прибыв на место остановки машины, составил акт описи и ареста имущества, — рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. — Машина Mazda -3 была доставлена по адресу нахождения отдела судебных приставов. Прибывшей на прием супруге должника были вручены квитанции на оплату всей суммы задолженности, включая исполнительский сбор. Однако оплата не состоялась и на этот раз, в связи с чем машину передали на принудительную реализацию. Деньги, полученные от продажи машины на торгах, пошли в счет погашения долга. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением».

Исполнительский сбор составил 60 тысяч рублей, так что в общей сложности должник заплатил 280 тысяч рублей. Все, что было выручено от продажи машины сверх того, вернули должнику.

Раньше действовали мягче. Арестованные машины нередко оставались у самих должников на ответственном хранении. Если же человек не платил, забрать и продать в конечном счете могли не всю машину, а что-то из нее, например, магнитолу. Ведь по правилам цена арестованного имущества должна быть соразмерна долгу.

Но суммы накопленных штрафов растут, и время церемоний проходит. А скрыться с гроздьями штрафов в потоке машин или в сутолоке парковки становится все сложней. Приставы работают рука об руку с ГАИ и столичными парковщиками. В итоге число злостных лихачей-должников, по данным экспертов, стало снижаться. Хотя не так резко. Пока.

С начала года с парковок в Москве увезли на эвакуаторах уже шесть машин должников.

По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец прошлого года в ведомстве находились исполнительные производства в отношении 93 тысяч должников, у которых свыше 10 неоплаченных штрафов. «По сравнению с аналогичным показателем 2016 года злостных должников стало меньше на 4 тысячи человек», — отметили в службе. При этом число самих штрафов растет. За год их стало на 1,3 миллиона больше. Всего в прошлом году на исполнение в службу поступило из ГАИ 26,2 миллиона постановлений на штрафников-неплательщиков.

За три месяца этого года в ведомство уже поступило 7,1 миллиона водительских штрафов на общую сумму более 6 миллиардов рублей.

Причины понятны: благодаря видеокамерам нарушений выявляется больше. Многие водители, не привыкшие (хотя давно бы пора) к новому режиму, навешивают на себя пачки штрафов. Иногда — сами того не замечая.

Например, недавно, как рассказывают в управлении ФССП по Москве, в потоке машин был выявлен и остановлен должник, накопивший 38 штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Найти другим способом человека не удавалось: гражданин на вызов не являлся, по месту прописки не жил. Машину тут же арестовали и увезли на спецстоянку. Примечательно, что сумма долга по штрафам составляла 36,5 тысячи рублей, а сумма исполнительского сбора — 38 тысяч. То есть заплатить за то, что не заплатил добровольно, пришлось больше, чем непосредственно по счетам ГАИ.

Общая сумма долга 74,5 тысячи рублей, и из-за этого чуть не ушла с молотка «Тойота Камри» должника.
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Но в данном случае гражданин через три дня пришел к приставам и принес квитанции об оплате всего долга. Машину человеку вернули. Продажа авто должников — не самоцель и не наказание. Главное добиться расплаты.

А на столичных парковках в этом году было проведено уже около десятка совместных рейдов парковщиков с приставами. Были арестованы и отправлены на спецстоянку 6 автомобилей. Общая сумма задолженности их владельцев за неоплаченную парковку составила 292,5 тысячи рублей.

Такие рейды проводятся по всей стране. Поэтому судебные приставы рекомендуют всем гражданам, и не только автолюбителям, регулярно проверять себя по базе должников. Сделать это можно на официальном сайте ведомства.

Острый вопрос — так называемые двойники, полные тезки должников.

Бывали случаи, когда долги взыскивали не с того Ивана Ивановича Иванова. Просто компьютер указал на другого человека.

Сейчас эта проблема взята под особый контроль руководством ведомства. Если случилась ошибка, ее немедленно исправят. Хотя, конечно, лишние неприятности на пустом месте гражданина никогда не обрадуют. Но в ближайшее время возможность путаницы при административных штрафах будет исключена. Вступит в силу закон, по которому в постановлениях будут указываться дополнительные реквизиты должника, например ИНН.

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