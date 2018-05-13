Приставы начали продавать с торгов машины злостных должников по штрафам

Источник: AP 2018

До сих пор угроза, что машина водителя-должника уйдет с молотка, была скорее гипотетической. Скорее неплательщика штрафов брали на испуг. Теперь все меняется.

Свежий пример: недавно в Москве была продана Mazda-3, накатавшая 220 тысяч рублей неоплаченных штрафов. Машину остановили на дороге во время совместного рейда приставов с ГАИ.

За рулем находилась супруга должника. Идти домой ей пришлось пешком.

«Судебный пристав-исполнитель, прибыв на место остановки машины, составил акт описи и ареста имущества, — рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. — Машина Mazda -3 была доставлена по адресу нахождения отдела судебных приставов. Прибывшей на прием супруге должника были вручены квитанции на оплату всей суммы задолженности, включая исполнительский сбор. Однако оплата не состоялась и на этот раз, в связи с чем машину передали на принудительную реализацию. Деньги, полученные от продажи машины на торгах, пошли в счет погашения долга. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением».

Исполнительский сбор составил 60 тысяч рублей, так что в общей сложности должник заплатил 280 тысяч рублей. Все, что было выручено от продажи машины сверх того, вернули должнику.

Раньше действовали мягче. Арестованные машины нередко оставались у самих должников на ответственном хранении. Если же человек не платил, забрать и продать в конечном счете могли не всю машину, а что-то из нее, например, магнитолу. Ведь по правилам цена арестованного имущества должна быть соразмерна долгу.

Но суммы накопленных штрафов растут, и время церемоний проходит. А скрыться с гроздьями штрафов в потоке машин или в сутолоке парковки становится все сложней. Приставы работают рука об руку с ГАИ и столичными парковщиками. В итоге число злостных лихачей-должников, по данным экспертов, стало снижаться. Хотя не так резко. Пока.

С начала года с парковок в Москве увезли на эвакуаторах уже шесть машин должников.

По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец прошлого года в ведомстве находились исполнительные производства в отношении 93 тысяч должников, у которых свыше 10 неоплаченных штрафов. «По сравнению с аналогичным показателем 2016 года злостных должников стало меньше на 4 тысячи человек», — отметили в службе. При этом число самих штрафов растет. За год их стало на 1,3 миллиона больше. Всего в прошлом году на исполнение в службу поступило из ГАИ 26,2 миллиона постановлений на штрафников-неплательщиков.

За три месяца этого года в ведомство уже поступило 7,1 миллиона водительских штрафов на общую сумму более 6 миллиардов рублей.

Причины понятны: благодаря видеокамерам нарушений выявляется больше. Многие водители, не привыкшие (хотя давно бы пора) к новому режиму, навешивают на себя пачки штрафов. Иногда — сами того не замечая.

Например, недавно, как рассказывают в управлении ФССП по Москве, в потоке машин был выявлен и остановлен должник, накопивший 38 штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Найти другим способом человека не удавалось: гражданин на вызов не являлся, по месту прописки не жил. Машину тут же арестовали и увезли на спецстоянку. Примечательно, что сумма долга по штрафам составляла 36,5 тысячи рублей, а сумма исполнительского сбора — 38 тысяч. То есть заплатить за то, что не заплатил добровольно, пришлось больше, чем непосредственно по счетам ГАИ.

Общая сумма долга 74,5 тысячи рублей, и из-за этого чуть не ушла с молотка «Тойота Камри» должника.

Но в данном случае гражданин через три дня пришел к приставам и принес квитанции об оплате всего долга. Машину человеку вернули. Продажа авто должников — не самоцель и не наказание. Главное добиться расплаты.

А на столичных парковках в этом году было проведено уже около десятка совместных рейдов парковщиков с приставами. Были арестованы и отправлены на спецстоянку 6 автомобилей. Общая сумма задолженности их владельцев за неоплаченную парковку составила 292,5 тысячи рублей.

Такие рейды проводятся по всей стране. Поэтому судебные приставы рекомендуют всем гражданам, и не только автолюбителям, регулярно проверять себя по базе должников. Сделать это можно на официальном сайте ведомства.

Острый вопрос — так называемые двойники, полные тезки должников.

Бывали случаи, когда долги взыскивали не с того Ивана Ивановича Иванова. Просто компьютер указал на другого человека.