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20:50 (мск), источник: Sputnik.md

Золотая Орда под Яловенами: что нашли археологи в древнем поселении

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Самым убедительным доказательством того, что археологические находки, обнаруженные на территории села Костешты, относятся к XIV веку, являются найденные там монеты.

Источник: Sputnik.md

Об этом заявил директор Национального агентства археологии Молдовы Влад Ворник.

За время раскопок было обнаружено несколько сотен бронзовых и серебряных монет. Ворник отметил, что большинство из них были них отчеканены по распоряжению хана Дженибека. Кроме того, существует гипотеза, что в городище выпускали и собственные деньги.

«В Костештах также найден тип монет, названный Костешть-Гырля. Нумизматы предполагают, и эту точку зрения поддерживают многие специалисты, что их ковали в Костештах. Это означает, что в XIV веке Костешты представляли собой не только экономический и городской центр, но и административно-политический», — рассказал Ворник.

По словам ученого, золотоордынское поселение в Костештах было в два раза больше того, что располагалось в тот же период на территории Старого Орхея. Площадь костештского поселения — 4,5 квадратных километра. На территории городища археологи обнаружили некрополь. С наступлением тепла ученые возобновили там работы и уже раскопали пять могил. Значительную часть города занимала ремесленная зона.

Сначала археологи предполагали, что в ней находились только гончарные мастерские. Однако по мере исследования выяснилось, что жители Костешт в XIV веке практиковали и другие ремесла. На этот вывод натолкнула печь глубиною четыре метра, в которой, предположительно, делали известь, использовавшуюся как строительный материал.

По словам главы Национального агентства археологии Молдовы, часть ремесленной зоны была разрушена уже в наше время из-за оползней и деятельности человека. «Археологический комплекс поврежден не только природными явлениями, но и людьми. На этом месте они выкопали искусственное озеро. Уже есть обращение в генеральную прокуратуру. Мы предупредили примэрию, что любые работы должны проводиться под наблюдением археологов», — отметил собеседник.

Влад Ворник подчеркнул, что поселение в Костештах представляет очень высокую ценность не только для молдавской археологии, но и для всего региона. Ранее там была найдена редкая керамика.

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