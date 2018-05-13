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21:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге назвали самую татуированную красавицу

В уральской столице завершился масштабный фестиваль тату-искусства.

В Екатеринбурге выбрали самую татуированную королеву красоты. Масштабный фестиваль Ural Tattoo Convention завершился в уральской столице, об этом сообщает в воскресенье, 13 мая, «АиФ-Урал».

На протяжении двух дней, 12 и 13 мая, в Екатеринбурге проходил фестиваль Ural Tattoo Convention. В мероприятии участвовало более 120 тату-мастеров и сотни любителей этого вида искусства. Модели и татуировщики соревновались в самых разных номинациях. А во второй день была выбрана Ural Tattoo Queen — королева красоты, тело которой украшают татуировки.

В финал прошли 10 участниц. Победу удалось одержать 25-летней студентке Алене Миленко. Девушка работает психологом-консультантом на телефоне доверия, любит гулять в горах, интересуется культурой Востока и слушает этническую и медитативную музыку.

Победительницей зрительского голосования стала 22-летняя Светлана Солнцева. Девушка работает администратором в барбершопе, также она занимается фотографией и видеосъемкой. Сейчас она работает над экспериментальным документальным фильмом об одной из екатеринбургских татуировщиц.

В номинации «Мисс грация» победила 30-летняя Полина Заварина. По образованию девушка — инженер-строитель, но сейчас работает менеджером по продажам. Ее хобби — восточные танцы, лыжи и бег. В своей заявке на конкурс участница признается, что мечтает подготовиться и пробежать полумарафон.

«Мисс открытие» стала 25-летняя Татьяна Малахова. Участница владеет небольшим бизнесом: делает тортики для домашних животных, она любит собак, рисует, шьет и слушает альтернативу и тяжелый рок.

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