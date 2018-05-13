В Екатеринбурге назвали самую татуированную красавицу
В уральской столице завершился масштабный фестиваль
В уральской столице завершился масштабный фестиваль
В Екатеринбурге выбрали самую татуированную королеву красоты. Масштабный фестиваль Ural Tattoo Convention завершился в уральской столице, об этом сообщает в воскресенье, 13 мая, «АиФ-Урал».
На протяжении двух дней, 12 и 13 мая, в Екатеринбурге проходил фестиваль Ural Tattoo Convention. В мероприятии участвовало более 120
В финал прошли 10 участниц. Победу удалось одержать 25-летней студентке Алене Миленко. Девушка работает
Победительницей зрительского голосования стала 22-летняя Светлана Солнцева. Девушка работает администратором в барбершопе, также она занимается фотографией и видеосъемкой. Сейчас она работает над экспериментальным документальным фильмом об одной из екатеринбургских татуировщиц.
В номинации «Мисс грация» победила 30-летняя Полина Заварина. По образованию девушка —
«Мисс открытие» стала 25-летняя Татьяна Малахова. Участница владеет небольшим бизнесом: делает тортики для домашних животных, она любит собак, рисует, шьет и слушает альтернативу и тяжелый рок.