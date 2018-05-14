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09:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанский «Зенит» в день рождения выиграл домашний финал Лиги чемпионов

В решающем матче-триллере волейболисты из столицы Татарстана в пяти сложнейших сетах обыграли итальянскую «Чивитанову».

6
фотографий
6
фотографий

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в четвёртый раз подряд стал победителем Лиги чемпионов — в решающем матче домашнего «Финала четырёх» казанцы обыграли итальянскую «Чивитанову» на тай-брейке. Эта игра стала последней в составе «Зенита» для Вильфредо Леона: после триумфальной победы волейболиста с почестями проводили партнеры по команде и болельщики.

Для «Зенита» в этом сезоне сложилось многое: команда выиграла четыре трофея, а «Финал четырёх» пятого турнира — Лиги чемпионов — удалось привезти в Казань. Более того, в дате финального матча было кое-то сакральное для каждого волейбольного болельщика столицы Татарстана, ведь именно 13 мая 2000 года в Казани появилась профессиональная команда.

Финальный матч Лиги чемпионов становился последним для Вильфредо Леона в футболке казанского «Зенита»: кубинец стал для болельщиков команды настоящим идолом. В том числе с его именем связаны последние успехи казанского волейбола, поэтому его отъезд из столицы Татарстана — событие эпохальное. В полуфинале Леон проявил себя настоящим вожаком, который в сложные моменты брал игру на себя и решал ключевые эпизоды. «Чивитанова» в Казани вышла в свой пятый финал в этом сезоне. По иронии судьбы, четыре предыдущих матча за титулы итальянцы проиграли. Кстати, именно «Чивитанова» и «Зенит» встретились в матче за звание чемпиона мира среди клубов — в декабре 2017-го казанцы в Польше одержали уверенную победу и получили титул лучшей команды мирового волейбола.

Стартовые составы команд по сравнению с полуфиналами не изменились: у «Чивитановы» с первых минут появились доигровщики Османи Хуанторена и Тайлор Сандер, связующий Мика Кристенсен, диагональный Цветан Соколов, блокирующие Драган Станкович и Энрико Честер, а также либеро Женя Гребенников. У «Зенита» появились Артем Вольвич и Алексей Самойленко в центре сетки, Александр Бутько в распасовке, Максим Михайлов в диагонали, Вильфредо Леон и Мэтью Андерсон в доигровке, Алексей Вербов на позиции либеро.

Первое осязаемое преимущество в этой игре получила «Чивитанова» — перед техническим перерывом гости поднажали и организовали двухочковый отрыв. Станковичу даже удалось закрыть блоком Михайлова, что само по себе явление нечастое. Чуть позже блокирующий «Чивитановы» собрал комбо: его блок на Леоне также стал результативным. Кубинец вскоре реабилитировался — его атака с задней линии сравняла счёт.

Впервые «Зенит» вышел вперёд только в середине партии, но буквально на десяток секунд, поскольку видеопросмотр подтвердил претензии итальянцев к арбитру и отдал мяч гостям. Ко второй технической паузе хозяева лидировали уже по правилам, и отличная работа в защите Самойленко принесла казанцам очень важный брейковый мяч. Итальянцы очень скоро подтянулись в счёте, а результативный блок на Леоне и вовсе выровнял положение — концовочка обещала быть жаркой.

Доигровщик «Зенита» ответил мощнейшей подачей, которую его партнёры тут же превратили в набранное очко. При равном счёте у казанцев для усиления подачи появился Максим Пантелеймоненко, но замена себя не оправдала: игрок подал в сетку и вернулся на скамейку запасных. «Чивитанова» первой получила сетбол, не реализовала его, и партия ушла на баланс — там три очка Вольвича и эйс Леона принесли победу хозяевам.

Источник: ИА Татар-информ

Упущенная партия, видимо, очень задела итальянцев, поскольку второй сет они начали ещё более агрессивно и заработали преимущество в три очка. Эмоции на площадке закипали все сильнее — обе команды регулярно подвергали сомнению решения арбитра, и иногда у них получалось доказывать свою правоту с помощью видеоповторов.

«Зенитовцы» быстро съели отрыв гостей и вернули матчу упорный характер — в дальнейшем отрыв больше, чем на два очка, для соперников был большой роскошью. У хозяев неожиданно начались ошибки в простых ситуациях, на которые наставник команды Владимир Алекно моментально отреагировал тайм-аутом. Четырехочковый перевес «Чивитановы» стал следствием ошибок игроков «Зенита», искоренить которые казанцы так и не могли. Итальянцы неточностями соперника воспользовались сполна: два блока на Леоне стали эффектной точкой победного для гостей сета.

Следующий игровой отрезок стартовал со скандала: после атаки игрока «Зенита» мяч ушёл от блока в аут, но арбитры, похоже, синхронно закрыли глаза. Видеоповтор подтвердил правоту казанцев, однако, судьи не обращали на явное касание блока никакого внимания и отдали балл итальянцам.

Партия вновь стартовала с удручающего для игроков и поклонников «Зенита» трехочкового отставания. Подобраться ближе казанцы долгое время не могли во многом из-за грамотных действий соперника. Плюс ко всему, перестала работать фирменная «зенитовская» подача, поэтому связующий «Чивитановы» получил шанс ускорить игру своей команды в атаке.

Ко второму техническому тайм-ауту гости оторвались на четыре очка, и подопечным Алекно нужно было что-то менять в своей игре. Итальянцы внимательно оберегали свой отрыв и концентрировались, прежде всего, на съеме — победа гостей в партии серьезно меняла бы ситуацию в матче. Вскоре на подачу у казанцев вышел Леон и как по заказу выстрелил двумя эйсами, которые стали для «Зенита» серьезным подспорьем. «Чивитанова» заработала три сетбола и едва не упустила своё преимущество — решающий мяч за авторством Сандера вывел итальянцев вперёд в матче.

Резервом хозяев была игра на блоке: за три партии финала казанцы лишь трижды заблокировали соперника, тогда как соперник сделал 11 результативных блоков. Возможно, именно поэтому ещё по ходу второй партии Самойленко на площадке заменил Александр Гуцалюк. К первой технической паузе четвертого сета «зенитовцы» уступали три очка, и было необходимо срочно включать повышенные обороты, дабы не упустить этот финал.

Блок подопечным Алекно все же удалось усилить: за половину сета этим элементом «Зенит» выиграл столько же очков, сколько за три предыдущих. Только хозяева догоняли, как «Чивитанова» снова убегала вперёд — в середине партии итальянцы сделали это благодаря опасной подаче Хуанторены.

Дело приняло самый серьёзный оборот: ко второй технической паузе казанцы проигрывали все те же три очка. Сразу после перерыва перевес гостей «зенитовцы» наконец ликвидировали, и произошло это на блоке — Бутько поставил эффектный заслон сопернику и выровнял положение.

В самый нужный момент на помощь вернувшемуся на площадку Самойленко пришла сетка — после подачи мяч срикошетил от неё и по замысловатой траектории опустился на сторону соперника. Ценой этого эйса могла быть победа в партии, которая была нужна казанцам как никогда. В концовке надёжность Михайлова и Леона в атаке сыграла решающую роль: оба использовали свои шансы в нападении на все сто и затащили «Зенит» на тай-брейк.

Решающий сет казанцы начали не очень хорошо, по традиции подарив сопернику трехочковый «бонус». К смене сторон один балл хозяева смогли отыграть, и в оставшейся части матча «зенитовцам» нужно было сыграть максимально агрессивно. Ошибки подопечных Алекно поставили команду на грань поражения — 11:7 в пользу «Чивитановы» в пятой партии стали результатом провального отрезка казанцев. Чутьё «матёрого волка» Алекно в нужный момент очень помогло «Зениту»: главный тренер взял просмотр, казалось бы, в очевидной ситуации и оказался прав. Игроки порыв своего наставника подхватили и сравняли счет, добавив перца концовке матча. Партия плавно перетекла в игру на «больше-меньше», где казанцы вновь сорвали куш — «Зенит» в свой день рождения выиграл домашний финал Лиги чемпионов, установив рекорд по количеству побед подряд в главном турнире Европы.

Волейбол, «Финал четырёх» Лиги чемпионов 2017/2018. Финал.
«Зенит-Казань» (Россия) — «Чивитанова» (Италия) — 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).

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