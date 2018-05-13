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13 мая, источник: Kazinform

Спасти заблудившуюся лосиху помог фермер в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Баянаульском районе Павлодарской области, благодаря неравнодушному сельчанину, удалось спасти дикое животное, вернув его в родную среду обитания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Как обычно, рано утром отправился, чтобы проверить скот. Смотрю: одно из животных отстало и стоит отдельно, — рассказал журналистам житель села Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области Куаныш Жамиев. — Думаю, надо подогнать, подъезжаю поближе — а это лось. Причём животное было сильно истощено и напугано».

Куаныш рассказал, что нашёл лосиху возле собственного джайляу. Подогнав её к своему табуну и оставив вместе с домашним скотом рядом с фермой, он рассказал по телефону в лесничество.

«Мы получили сообщение около половины девятого утра и сразу отправились на ферму, осмотрели. Оказалось, что это женская особь, — сказал руководитель Жасыбайского подразделения Баянаульского государственного национального природного парка Куанбек Мадин. — Примерный возраст — два или два с половиной года. Внешне — никаких травм».

По словам К. Мадина, лоси — животные мигрирующие, но по отдельности обычно не ходят, поэтому с лосихой могло что-то произойти. По версии лесничих, она от кого-то убегала, возможно, от охотников.

Чтобы помочь зверю вернуться в лес, работники Баянаульского парка организовали спасательную операции, задействовав три мотоцикла, «Ниву» и сопроводив животное до леса. Куаныш Жамиев и его сын Еламан помогали.

«Если бы лосиха оставалась в степной зоне, тем более в таком состоянии, она могла погибнуть», — сказал Куанбек Мадин.

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