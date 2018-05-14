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17:15 (мск), источник: Аргументы и факты

«Хочу вернуться домой, к тебе». История любви Зорге и Екатерины Максимовой

Советский разведчик Рихард Зорге добыл крайне важную информацию о том, что Япония в 1941—1942 гг. не нападёт на СССР, — об этом знают все. А о том, что его до самой смерти в России ждала жена, известно меньше.

О красивой и трагической любви Рихарда Зорге и Екатерины Максимовой «АиФ» рассказал исследователь из Петрозаводска Юрий Шлейкин, автор книги «Катя и Рихард. Тайны жены Зорге». Но почему за эту тему взялся исследователь из Карелии?

Любовь и шпионаж.

— Потому, — говорит Юрий Шлейкин, — что в Петрозаводске Катя Максимова родилась и жила до 18 лет. В семейном архиве Максимовых чудом сохранились фотографии и документы, связанные с её судьбой.

Биография Зорге изучена хорошо. Он родился в 1895 г. в пригороде Баку, где на нефтеразработках служил его отец, немец. Рихард участвовал в Первой мировой войне на стороне Германии, позднее вступил в компартию, работал на Коминтерн, а в 1929-м стал советским разведчиком. Работал в Китае, затем стал резидентом в Токио. А вот биографию Кати практически никто не изучал — такова судьба большинства жён разведчиков. Она родилась в 1904 г. в семье скромного чиновника Александра Максимова. Её мать Александра Гаупт — из обрусевших немцев.

В 15 лет Катя пошла работать — зарплаты отца не хватало на большую семью. Девушка мечтала стать актрисой, играла на пианино, занималась в театральной студии, в 1925 г. окончила Ленинградский институт сценических искусств.

— Как познакомились Катя и Рихард?

— Скорее всего, это произо­шло в конце 1927 г. Катя случайно познакомилась в поезде с двумя немцами — сотрудниками Ком­интерна, которые попросили дать им уроки русского языка. Однажды с ними на занятие пришёл их товарищ. Это был Зорге.

Занятия шли в Москве в полуподвальной комнатке в Нижнем Кисловском переулке, 8, где тогда жила Катя. Здесь же в начале 1933 г., когда Зорге вернулся из Китая и был уже разведён со своей первой женой, началась семейная жизнь Кати и Рихарда.

«Галоши старые…».

— Сколько они прожили вместе?

— Если считать по дням, то немного — с января до середины мая 1933 г. Потом ещё три недели летом 1935 г., когда Зорге приезжал из Японии в Москву. Однако их связь длилась до конца их жизни. Этому есть подтверждения в письмах Кати, в тюремных записках Зорге. Они помнили друг о друге до последних дней. Кати не стало 3 июля 1943 г., а Зорге казнили 7 ноября 1944-го. О судьбе друг друга они так и не узнали.

Зорге писал письма на немецком языке. Письма шли секретными каналами в Москву в разведывательное управление РККА. Там их проверяли, переводили на русский, а затем специальные сотрудники встречались с женой разведчика у неё дома или в сквере у памятника Гоголю. Письма коллеги Зорге уносили с собой. А Катя писала мужу на французском языке. Зорге говорил, что это придаёт их переписке «особый аромат».

— Она могла отправиться с мужем за границу?

— Исключено! Операцией «Рамзай» (очень рискованной) занимался в 1933 г. лично руководитель военной разведки легендарный Ян Берзин. Зорге направлялся в Токио под соб­ственным именем как собкор немецких газет. Жена-москвичка никак не вписывалась в этот план.

История и археология: Рихард Зорге и Екатерина Максимова: 11 лет семейной жизни в разлуке t.co/iBQ8XaGKvg pic.twitter.com/qhYEUo1sdE.

— Kleinburd News Ru (@KleinburdNewsRu) 22 сентября 2017 г.

— Из писем Зорге видно, что Катя ждала ребёнка.

— Да, это горькая страница их жизни. Катя ждала ребёнка, сообщила об этом мужу осенью 1935 г. Но выносить его не смогла. Она работала в цехе, где изготовляли ртутные приборы. Вероятно, это сказалось на её здоровье. Зорге тяжело переживал случившееся, всячески поддерживал жену в письмах.

— Каким он предстаёт в этой переписке?

— Нежным, любящим, страдающим человеком. Вот несколько строк: «Не печалься, когда-нибудь я вернусь, и мы нагоним всё, что упустили. Это будет так хорошо, что трудно себе представить». «Более чем когда-либо хочу вернуться домой, к тебе. Но не это руководит нашей жизнью, и личные желания отходят на задний план… «.

— Что случилось с Катей в 1942—1943 гг.?

— Есть миф, что Катю арестовали в связи с арестом Зорге, но это не так. В Свердловске жила её двоюродная сестра по материнской линии. Она тоже носила фамилию Гаупт. Её арестовали как нем­ку. На допросах она сообщила, что в Москве у неё есть родственница, а её муж — иностранец. Катю арестовали 4 сентября 1942 г. И завертелось дело: железная дорога — немецкие агенты — шпионаж…

Девять месяцев Катя провела в тюрьме — допросы, холод, хлеб и холодная вода… Её заставили признаться в том, чего она не делала. Однако спустя время Катя нашла в себе силы и отказалась от этих признаний. Приговор — 5 лет ссылки в пос. Большая Мурта Красноярского края.

В последних письмах матери и сестре Катя писала: «Продали последние рубашки с себя… Господи, какая я сейчас бедная, голая, грязная!» «Кончится война. Вернётся Ика (семейное прозвище Рихарда). Я в Москве буду, как миленькая… » «Вот и опять наслаждаюсь небом, чистым воздухом и полной свободой… Правда, меня клонит к земле от слабости, как былинку».

О дальнейшем известно только два факта — 29 июня 1943 г. Екатерина Максимова поступила в поселковую больницу с химическим ожогом, а 3 июля её не стало. Мать Кати получила письмо из больницы, где сообщалось, что «остались вещи: серая юбка, тёплая безрукавка, галоши старые. 450 рублей… израсходовали на могилу, похороны, крест… » Катина могила не сохранилась.

Екатерина Максимова-Зорге. Познакомился Рихард Зорге с Катей Максимовой… t.co/NDOHl5M5lo pic.twitter.com/1qogAHs7bA.

— Дмитрий Максимов (Suhoputny) (@FeliksSuh1) 12 июня 2016 г.

Дословно.

Из последнего письма Кати мужу, которое так и не было отправлено:

«Милый Ика!

Я так давно не получала от тебя никаких известий, что не знаю, что и думать. Я потеряла надежду, что ты вообще существуешь…

Всё это время для меня было очень тяжёлым, трудным. Очень трудно и тяжело ещё потому, что, повторяю, не знаю, что с тобой и как тебе. Я устала от одиночества. Если можешь, ответь мне…

Что тебе сказать о себе? Я здорова. Старею потихоньку.

Много работаю и теряю надежду когда-либо увидеть тебя.

Обнимаю тебя крепко. Твоя К..

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